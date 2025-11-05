به گزارش ایلنا، عبدالحکیم آق ارکاکلی، طی تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ آبانماه) مجلس شورای اسلامی گفت: درگذشت جوان قهرمان و یکی از استعدادهای بی‌نظیر والیبال کشورمان، صابر کاظمی، که پس از ۲۰ روز تحمل ضایعه ناشی از حادثه‌ای در جریان حضور در تیم الریان قطر، صبح امروز در بیمارستان پیامبران تهران دار فانی را وداع گفت، به جامعه بزرگ ورزش کشور، مردم شریف گلستان و ترکمن‌صحرا و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نمایم.

وی ادامه داد:به عنوان وظیفه انسانی خود، از همه زحمات و تلاش‌های صورت‌گرفته، به‌ویژه از پزشک دلسوز، همکار عزیزم جناب آقای دکتر جباری، قدردانی ویژه دارم. نام صابر که دی‌ماه ۷۷ به دنیا آمد و در سال ۱۴۰۴ از دنیا رفت، با افتخار و اقتدار تا ابد در اذهان مردم و دوستداران والیبال کشور خواهد ماند. خداوند متعال به خانواده محترم ایشان صبر و شکیبایی در تحمل این ضایعه تلخ و ناگوار عنایت فرماید.

نماینده علی‌آباد کتول در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به دولت گفت:تذکر بنده به دولت و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص شائبه‌های مطرح‌شده درباره انحلال سازمان امور عشایری کشور است. سؤال اینجاست که در کدام اتاق فکر و با کدام کارشناسی چنین تصمیماتی گرفته می‌شود؟ انحلال سازمان امور عشایری کشور تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. عشایر و سازمان امور عشایری یکی از اصلی‌ترین ستون‌های تأمین امنیت غذایی کشور به شمار می‌آیند.

انتهای پیام/