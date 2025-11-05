به گزارش ایلنا، مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به سازمان حفاظت از محیط‌زیست، گفت: وضعیت آلودگی در کلانشهرها خصوصاً اصفهان در بد بوده و متاسفانه سازمان حفاظت از محیط‌زیست اساساً برای خودش مسئولیتی قائل نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: در فصل زمستان حداقل ۶۷ درصد آلودگی مرتبط با صنایع و حمل و نقل صنعتی است؛ در این میام سوخت مازوت در زمستان‌ها با توجیه کمبود سوخت عملاً به مردم شهرها تحمیل می‌شود.

وی افزود: مشعل مازوت‌سوز ۱۰ هزار لیتر سوخت در ساعت می‌سوزاند و روزانه با سوزاندن ۶ الی ۸ میلیون لیتر مازوت، حدود ۵۰۰ تن گوگرد بر سر شهر می‌ریزد. عوارض بیماری‌ها و مشکلات ناشی از این موضوع ناگوار است.

