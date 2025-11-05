طغیانی در تذکر شفاهی:
انتقاد از عملکرد سازمان محیطزیست در رابطه با کنترل و کاهش آلودگی هوای اصفهان
نماینده مردم اصفهان در مجلس از عملکرد سازمان محیطزیست در رابطه با کنترل و کاهش آلودگی هوا انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به سازمان حفاظت از محیطزیست، گفت: وضعیت آلودگی در کلانشهرها خصوصاً اصفهان در بد بوده و متاسفانه سازمان حفاظت از محیطزیست اساساً برای خودش مسئولیتی قائل نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: در فصل زمستان حداقل ۶۷ درصد آلودگی مرتبط با صنایع و حمل و نقل صنعتی است؛ در این میام سوخت مازوت در زمستانها با توجیه کمبود سوخت عملاً به مردم شهرها تحمیل میشود.
وی افزود: مشعل مازوتسوز ۱۰ هزار لیتر سوخت در ساعت میسوزاند و روزانه با سوزاندن ۶ الی ۸ میلیون لیتر مازوت، حدود ۵۰۰ تن گوگرد بر سر شهر میریزد. عوارض بیماریها و مشکلات ناشی از این موضوع ناگوار است.