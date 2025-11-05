خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طغیانی در تذکر شفاهی:

انتقاد از عملکرد سازمان محیط‌زیست در رابطه با کنترل و کاهش آلودگی هوای اصفهان

انتقاد از عملکرد سازمان محیط‌زیست در رابطه با کنترل و کاهش آلودگی هوای اصفهان
کد خبر : 1709935
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس از عملکرد سازمان محیط‌زیست در رابطه با کنترل و کاهش آلودگی هوا انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی طغیانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به سازمان حفاظت از محیط‌زیست، گفت: وضعیت آلودگی در کلانشهرها خصوصاً اصفهان در بد بوده و متاسفانه سازمان حفاظت از محیط‌زیست اساساً برای خودش مسئولیتی قائل نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: در فصل زمستان حداقل ۶۷ درصد آلودگی مرتبط با صنایع و حمل و نقل صنعتی است؛ در این میام سوخت مازوت در زمستان‌ها با توجیه کمبود سوخت عملاً به مردم شهرها تحمیل می‌شود.

وی افزود: مشعل مازوت‌سوز ۱۰ هزار لیتر سوخت در ساعت می‌سوزاند و روزانه با سوزاندن ۶ الی ۸ میلیون لیتر مازوت، حدود ۵۰۰ تن گوگرد بر سر شهر می‌ریزد. عوارض بیماری‌ها و مشکلات ناشی از این موضوع ناگوار است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ