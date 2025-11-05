به گزارش ایلنا، شهباز حسن پور بیگلری در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: روز گذشته همراه با استاندار و مجمع نمایندگان استان کرمان جلسه‌ای ۲ ساعته با رئیس جمهور برگزار شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اظهار کرد: در این نشست مسائل و مشکلات مردم استان کرمان خصوصاً در حوزه‌های معیشت، اشتغال، مسکن، راه و غیره مطرح شد و همه موارد در بیش از ۳۰ صفحه به وی ارائه شد که باید هر چه سریع‌تر برای رفع آنها اقدام شود.

وی افزود: معاون رئیس جمهور و وزرا باید جایگاه نظارتی مجلس را جدی‌تر بگیرند.

انتهای پیام/