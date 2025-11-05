رئیس سازمان برنامه و بودجه:
یارانه نقدی تا پایان امسال منظم و ماهیانه پرداخت خواهد شد/ احتمال تغییر از سال آینده
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره برنامهی دولت در خصوص یارانهها، گفت: یارانه نقدی تا پایان امسال بهصورت منظم و ماهیانه پرداخت خواهد شد. به این ترتیب، یکی از موضوعاتی که همواره در دستور کار سران قوا قرار داشت، با توجه به نوسانات قیمتی اخیر که بخشی از معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده بود، وارد فاز اجرایی شده است. دولت تصمیم گرفته تا یارانهای که پیشتر بهصورت غیرمنظم و گاهبهگاه پرداخت میشد، از این ماه تا پایان سال به شکل منظم و ثابت به حساب مشمولان واریز کند.
وی ادامه داد: برای سال آینده نیز نحوه ادامه اجرای این طرح در لایه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی خواهد شد احتمال دارد شیوه پرداخت نسبت به دورههای قبل تفاوتهای اندکی داشته باشد. یکی از این تغییرات، استفاده از پلتفرمها و شبکههای مجازی فعال در حوزه عرضه کالا در کنار فروشگاههای حضوری است تا خدمات توزیع کالا به شکل سادهتر و فراگیرتری انجام گیرد. همچنین تنوع تعداد کالاها در طرح یارانه کالایی کاهش خواهد یافت تا تمرکز بر تأمین نیازهای اصلی و کالری ضروری، بهویژه برای اقشار ضعیفتر جامعه معطوف شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: میزان پرداخت یارانه نقدی در این ماه همانند ماه قبل خواهد بود؛ دهکهای اول تا سوم هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و یعنی برای یک خانوار چهارنفره، دو میلیون تومان و همچنین برای دهکهای چهارم تا هفتم برای هر نفر ۳ هزار تومان یعنی برای یک خانوار چهارنفره، یک میلیون و چهارصد هزار تومان ارائه خواهد شد.