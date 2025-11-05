متقاضیان مسکن ملی، محرومان واقعی هستند

نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت ما از مسئولان انتظار دارند به جای رقابت های سیاسی، در میدان کار و خدمت به مردم با یکدیگر رقابت کنند، گفت: امروز معیشت مردم دغدغه ملی است؛ مهار تورم، کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از تولیدکنندگان باید در اولویت همه دستگاه های اجرایی باشد.

وی ادامه داد: برخی مسئولان معتقدند حجاب و عفاف را باید از طریق ایجابی کنترل کرد اما آن را هم نمی بینیم. آنچه در برخی فیلم های سینمایی و هنری می بینیم که تلاش برای بی حجابی ایجابی است.

معینی آرانی با اشاره به مسائل حوزه انتخابیه گفت: کاشان خاستگاه یکی از قدیمی ترین تمدن های بشری بوده و قدمت آن به هزاره قبل از میلاد می رسد و وجود بقاع متبرکه سلطان محمد(ع) در مشهد اردهال و امامزاده هلال بن علی(ع) در آران بیدگل، سند تشیع منطقه علوی بزرگ کاشان است. جایگاه کاشان به عنوان شهر جهانی نساجی سنتی و اخیرا شهر جهانی خلاق معماری از سوی یونسکو با ۶ اثر یا رویداد فرهنگی جهانی و بیش از ۱۷۰۰ اثر تاریخی، شناسایی شده و آران بیدگل با یک اثر ثبت جهانی و ۱۳۳ اثر تاریخی ثبت شده است. این شهرها با داشتن جاذبه های طبیعی از رشته کوه زاگرس تا دشت های دیگر تا باغ فین و کویر مرنجاب و شهر زیرزمینی نوش آباد در سطح خود بی نظیر است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: ظرفیت های گردشگری کاشان نقش کلیدی در ارائه خدمات آموزشی، اقتصادی، فرهنگی و درمانی به مناطق پیرامونی ایفا می کند از این رو دولت و سازمان برنامه و بودجه باید کاشان را به عنوان مرکز خدمات شمال اصفهان در برنامه های توسعه کشور لحاظ کنند.

وی با اشاره به چالش های منطقه از جمله عدم تناسب در ساختار اداری، آن را یکی از مطالبات به حق مردم دانست و خواستار استان شدن کاشان شد و گفت: بحران بی آبی در قالب فرونشست های متعدد از جمله در طاهرآباد کاشان و حوالی آران بیدگل می بینیم که باید برای آن چاره اندیشی شود. یک راهکار اساسی انتقال آب از منابع خارج از منطقه است که در این راستا خواستار انتقال آب در دریای عمان و خلیج فارس به کاشان هستیم که استاندار و معاون اول رئیس جمهور باید توجه کنند.

معینی آرانی همچنین عدم وجود بیمارستان تأمین اجتماعی در منطقه عنوان کرد: با توجه به جمعیت بالای کارگری در منطقه و فرسوده بودن بیمارستان شهید بهشتی(ره) و عدم راه اندازی بیمارستان امام حسن(ع) و عدم تجهیز کامل بیمارستان ثامن الحجج(ع) آران بیدگل به نظر می رسد باید پروژه بیمارستانی بقیه الله(عج) کاشان تکمیل شود.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به موضوع زیرساخت های حمل و نقل و ترافیک به وزیر راه تذکر داد: علیرغم اقدامات به عمل آمده و تشکر از بهسازی و روکش آزادراه قم-کاشان-اصفهان، آن را همچنان نیازمند تکمیل نهایی و نیازمند تعبیه حفاظ بتونی و تأمین روشنایی می بینیم همچنین احداث لاین دوم بزرگراه کاشان-قم که مطالعات آن انجام شده مورد نیاز است. برخی جاده های حوزه انتخابیه نیز در حوزه روکش نیازمند توجه وزارت راه است.

وی افزود: وزارت راه باید توجه ویژه به طرح های مسکن ملی کاشان و آران و بیدگل داشته باشد که متقاضیان در این خصوص بلاتکلیف هستند. متقاضیان مسکن ملی، محرومان واقعی هستند.

معینی آرانی فعالیت معادن در شهرستان های حوزه انتخابیه به ویژه نیاسر و ابوزیدآباد و آران و بیدگل باید از سوی دستگاه های نظارتی مورد کنترل قرار گیرد و حداقل خسارات و لطمات وارده به مردم و محصولات کشاورزی، آب چشمه ها و قنوات بررسی شود تا مشکل آنها رفع شود.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به یکی از مشکلات مزمن کشور که تمرکز تصمیم گیری در پایتخت است، خاطرنشان کرد: بسیاری از طرح ها و برنامه ها در تهران تصویب می شود در حالی که اثر آن در شهرستان ها و استان هاست اکنون زمان آن فرا رسیده تا با اصلاح ساختار اداری، اختیارات لازم به استانداران، فرمانداران به ویژه فرمانداران ویژه و مدیران منطقه ای داده شود.