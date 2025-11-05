حق وردی در تذکر شفاهی:
حقوق همه حقوق بگیران بسیار پایین است
نماینده مردم شهریار در مجلس گفت: ناکافی بودن حقوق کارمندان و حقوق بگیران مختلف در شرایط تورمی کنونی را یادآوری کرده و از دولت میخواهم که حقوق همه حقوق بگیران به خصوص حقوق نیروهای مسلح و بهخصوص کارکنان شریف فرماندهی انتظامی کشور را که بسیار پایین است به انحا مختلف بهبود بخشد.
به گزارش ایلنا، حسین حق وردی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: روز مبارزه با استکبار جهانی را گرامی داشته و از حضور گسترده مردم به خصوص جوانان و نوجوانان در گرامیداشت این روز تشکر میکنم.
وی افزود: از معاون علمی و فناوری ریاست جمهور به دلیل اهتمام ویژه به ساخت دو مدرسه بسیار پیشرفته و هوشمند در شهرستان شهریار در مدت کمتر از چهار ماه تقدیر و تشکر نموده و از توجه ویژه دولت به بحث نهضت آموزشی و ساخت مدارس در غرب استان تهران تشکر میکنم.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: از تعلل غیرقابل قبول مسئولین وزارت جهاد کشاورزی در تامین و واردات واکسن تب برفکی به شدت انتقاد نموده و از اینکه مسئولین ناکارآمد مربوطه نه برکنار شده و نه استعفا دادند متعجیم.
