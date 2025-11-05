حقوق همه حقوق بگیران بسیار پایین است

به گزارش ایلنا، حسین حق وردی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: روز مبارزه با استکبار جهانی را گرامی داشته و از حضور گسترده مردم به خصوص جوانان و نوجوانان در گرامی‌داشت این روز تشکر می‌کنم.

وی افزود: از معاون علمی و فناوری ریاست جمهور به دلیل اهتمام ویژه به ساخت دو مدرسه بسیار پیشرفته و هوشمند در شهرستان شهریار در مدت کمتر از چهار ماه تقدیر و تشکر نموده و از توجه ویژه دولت به بحث نهضت آموزشی و ساخت مدارس در غرب استان تهران تشکر می‌کنم.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: از تعلل غیرقابل قبول مسئولین وزارت جهاد کشاورزی در تامین و واردات واکسن تب برفکی به شدت انتقاد نموده و از اینکه مسئولین ناکارآمد مربوطه نه برکنار شده و نه استعفا دادند متعجیم.

حق وردی اظهار کرد: ناکافی بودن حقوق کارمندان و حقوق بگیران مختلف در شرایط تورمی کنونی را یادآوری کرده و از دولت می‌خواهم که حقوق همه حقوق بگیران به خصوص حقوق نیروهای مسلح و به‌خصوص کارکنان شریف فرماندهی انتظامی کشور را که بسیار پایین است به انحا مختلف بهبود بخشد.

