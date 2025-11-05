عراقچی:
وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: اگر مذاکرهای با آمریکا در کار باشد فقط درباره پرونده هستهای خواهد بود
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره مذاکره احتمالی با آمریکا گفت: مذاکره احتمالی با آمریکا فقط درباره پرونده هستهای است در مذاکرات همیشه بحث موشکی و منطقه از سوی آمریکا مطرح شده و مواضع ما نیز همیشه روشن بوده است.
وی افزود: اگر مذاکرهای با آمریکا در کار باشد فقط درباره پرونده هستهای خواهد بود. مذاکرات ایران و عمان به صورت شش ماه یکبار در تهران و مسقط برگزار میشود.