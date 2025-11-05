به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره مذاکره احتمالی با آمریکا گفت: مذاکره احتمالی با آمریکا فقط درباره پرونده هسته‌ای است در مذاکرات همیشه بحث موشکی و منطقه از سوی آمریکا مطرح شده و مواضع ما نیز همیشه روشن بوده است.

وی افزود: اگر مذاکره‌ای با آمریکا در کار باشد فقط درباره پرونده هسته‌ای خواهد بود. مذاکرات ایران و عمان به صورت شش ماه یکبار در تهران و مسقط برگزار می‌شود.

