ثابتی پاسخ تهدید زنجانی را داد

به گزارش ایلنا، امیرحسین ثابتی هم در جواب توییت تهدیدآمیز زنجانی نوشت: دزد بزرگ که تک تک سلولهای بدنش با رانت ارز دولتی و پول های حرام رشد کرده، عصبی شده و تهدید میکند. با این لات بازی ها نه پرونده های بخور بخور و فسادت فراموش میشود و نه میتوانی جنس های بنجل و رمز ارزهای قلابی ات را به جای بدهی به بیت المال قالب کنی. ولله قسم تا روزی که زنده باشم دست از سر تو و امثال تو که یک عمر خون ملت را در شیشه کرده‌اند بر نمیدارم، ولو به قیمت از دست دادن جانم.

بابک زنجانی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تذکر اخیر ثابتی نوشت:

مجلس محل قانون گذاری است نه قانون شکنی … کودک نماینده اگر نتوانی اثبات کنی دزد چه کسی است و اگر نتوانی اثبات کنی تلگرام و انتساب آن شرکت به اینجانب ربط دارد و یا نتوانی اثبات کنی بدهی خود را پرداخت نکرده ایم پشت و رویت می‌کنم تا درس عبرتی برای همه نفوذی‌های کشور شود.

امیر حسین ثابتی نماینده تهران روز گذشته در جریان تذکر شفاهی با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت:اخیرا مطلع شدم که دوباره یک فرصت دو ماهه دیگر به او داده اند آن هم در برابر چیزی که می خواهد با رمز ارز غیر رسمی یک مشت جنس بنجل را به عنوان بدهی اصلی اش به ما بدهد. من تعجبم از دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه است و از آنها می خواهم که محکم در این قضیه بایستید و مجلس حمایتتان میکند و حق ملت را از این فرعون ها و قارون های داخلی برید بگیرید و امیدوارم این دو ماه آخر هم واقعا دیگر تمدید نشود و اگر می توانه بدهی اش را بدهد وگرنه با او برخورد شود و باید محاکمه شود.

