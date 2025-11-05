به گزارش ایلنا، بابک زنجانی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تذکر اخیر ثابتی نوشت:

مجلس محل قانون گذاری است نه قانون شکنی … کودک نماینده اگر نتوانی اثبات کنی دزد چه کسی است و اگر نتوانی اثبات کنی تلگرام و انتساب آن شرکت به اینجانب ربط دارد و یا نتوانی اثبات کنی بدهی خود را پرداخت نکرده ایم پشت و رویت می‌کنم تا درس عبرتی برای همه نفوذی‌های کشور شود.

ثابتی هم در جواب توییت زنجانی نوشت: دزد بزرگ که تک تک سلولهای بدنش با رانت ارز دولتی و پول های حرام رشد کرده، عصبی شده و تهدید میکند. با این لات بازی ها نه پرونده های بخور بخور و فسادت فراموش میشود و نه میتوانی جنس های بنجل و رمز ارزهای قلابی ات را به جای بدهی به بیت المال قالب کنی. ولله قسم تا روزی که زنده باشم دست از سر تو و امثال تو که یک عمر خون ملت را در شیشه کرده‌اند بر نمیدارم، ولو به قیمت از دست دادن جانم.