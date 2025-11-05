سربازان ۰۵ کرمان جان دو نفر را در پای چوبه دار نجات دادند
دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: با تلاشهای گسترده برای صلح و سازش، گذشت خانوادههای اولیای دم و مشارکت چند هزار نفر از سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران در تأمین دیه، این دو زندانی در اقدامی انساندوستانه و کمنظیر از مرگ نجات یافتند.
به گزارش ایلنا، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: در اقدامی انساندوستانه و کمنظیر، دو زندانی محکوم به قصاص در زندان مرکزی کرمان با تلاشهای گسترده برای صلح و سازش، گذشت خانوادههای اولیای دم و مشارکت هزاران سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم رهایی یافتند.
وی ضمن تقدیر از تلاش قاضی ناظر زندان کرمان، افزود: با برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش و رایزنیهای مستمر با خانوادههای اولیای دم، زمینه رضایت آنان با دریافت دیه، فراهم شد که بخشی از دیه توسط خانوادههای محکومان پرداخت شد و بخش دیگر با همت و مشارکت چند هزار نفر از سربازان ارتش ۰۵ کرمان تأمین شد.
وی ضمن تقدیر از همت، نوعدوستی و مردانگی سربازان مرکز آموزشی ۰۵ کرمان، اظهار کرد: این اقدام نشاندهنده ظرفیت بالای جامعه برای همدلی، مشارکت و ایفای نقش در حل مسائل انسانی و اجتماعی و نیز روحیه ایثارگرانه و مسئولانه سربازان ارتش است.
قاضی ناظر زندان مرکزی کرمان نیز با تأکید بر اهمیت این اتفاق، گفت: این همراهی سربازان ۰۵ کرمان، نمونهای روشن از مسئولیتپذیری اجتماعی در استان کرمان است که نشان میدهد چگونه همکاری نهادهای مختلف و مردم میتواند به نتایج مثبت و انسانی منجر شود.
امیریان افزود: حمایت سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران نه تنها به آزادی دو محکوم انجامید، بلکه این پیام مهم به جامعه مخابره کردکه گذشت، همدلی و کمک جمعی میتواند فرصتی دوباره برای بازگشت مددجویان به جامعه فراهم آورد.
وی اظهار کرد: این اقدام ارزشمند، بار دیگر اهمیت فرهنگ بخشش، همیاری و مسئولیت اجتماعی را در جامعه ایرانی به نمایش گذاشت و نشان داد که با همدلی و مشارکت، میتوان مسیرهای تازهای برای زندگی و امید گشود.