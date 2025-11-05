سفر عراقچی وزیر امور خارجه به استان همدان

به گزارش ایلنا، در جریان این سفر، جلسه شورای اداری استان با حضور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه برگزار خواهد شد و دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان به‌صورت رسمی افتتاح می‌شود.

بازدید از دانشگاه بین‌المللی D۸، ، نشست با اساتید و دانشجویان دانشگاه بوعلی‌سینا، شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات غرب کشور و نشست با فعالان اقتصادی استان از دیگر برنامه‌های وزیر امور خارجه در این سفر است.

