سفر عراقچی وزیر امور خارجه به استان همدان
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه برای سفر دو روزه به استان همدان سفر میکند.
به گزارش ایلنا، در جریان این سفر، جلسه شورای اداری استان با حضور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه برگزار خواهد شد و دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان بهصورت رسمی افتتاح میشود.
بازدید از دانشگاه بینالمللی D۸، ، نشست با اساتید و دانشجویان دانشگاه بوعلیسینا، شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات غرب کشور و نشست با فعالان اقتصادی استان از دیگر برنامههای وزیر امور خارجه در این سفر است.