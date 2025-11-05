کوچکزاده:
آقای اژهای نمیشود در جبهه مستضعفین بود و حساب و کتاب زنگنه، آخوندی، جهانگیری، بابک زنجانی و طبری را شفاف نکرد
نماینده تهران خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت: آقای اژهای نمیشود در جبهه مستضعفین بود و حساب و کتاب زنگنهِ مسبب کرسنت و آخوندیِ وزیر سابق مسکن و فرزندانش در شرکتهای متعدد عمرانی و جهانگیریِ مشتری هتلهای بنیاد مستضعفان به ثمن بخس و بابک زنجانی و اکبر طبری و دهها مفسد دیگر را برای مردم روشن و شفاف نکرد، در حالی که بسیاری از جوانان با عزت و شرف این مردم از بیکاری و محرومیت افسرده میشوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی کوچک زاده نماینده مجلس تهران در تذکر شفاهی گفت: رهبر انقلاب فرمودند که اگر امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدایی نکرده عمداً کنار بگذاریم ملت ایران سیلی خواهد خورد. امام انقلاب اسلامی ملت مسلمان ایران را عرصه جنگ حق و باطل جنگ فقر و غنا جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنهها و مرفهین بی درد تصویر کرد.
وی ادامه داد: همه ما مسئولیم من و شما آقای حاج بابایی و آقای پزشکیان، آقای اژهای و آقای قالیباف هر لحظه باید موقعیت خود را در این جنگ فقر و غنا ارزیابی کنیم و ببینیم در کدام سوی ایستاده ایم.
وی خطاب به پزشکیان ادامه داد: آقای پزشکیان نمیشود مدعی بود که در جبهه مستضعفین و ضدیت با استکبار گام میزنیم و مسئولیتهای راهبردی را در دولت به کسانی بسپاریم که نه تنها از بن دندان به دشمنی آمریکا باور ندارند بلکه با ایجاد دو قطبیهای کاذب مثل مردم و موشک مشتاق قربانی کردن ملت در برابر ترامپ جنایتکار و قمار بازند.
کوچکزاده گفت: آقای پزشکیان نمیشود در جبهه فقرا بود و شورای اطلاع رسانی دولت را به کسی سپرد که نامش در پرونده مفسد اقتصادی مشهور شهرام جزایری در تاریخ ثبت شده است و با روزنامهاش هر کلمه سعی میکند جای شهید و جلاد را در بین این ملت مظلوم عوض کند. آقای پزشکیان نمیشود در حوزه اطلاع رسانی دولت مدعی حمایت از محرومان و مستضعفان بود و رانت خوارانی به کار گرفته شوند که علاوه بر دریافت حقوق دهها میلیونی از دولت در پتروشیمی جم هم استخدام میشوند حال آنکه هزاران جوان با عزت و شرف در حسرت تامین حداقل مایحتاجشان میسوزند و میسازند.
نماینده تهران ادامه داد: آقایان مراقب باشید نکند با فراموش کردن جنگ فقر و غنا که همه فلسفه انقلاب امام خمینی بود به وسیله مسئولان، ملت سیلی بخورد.
وی قصد داشت که یک کلمه هم خطاب به حاجی بابایی بگوید که میکروفنش به دلیل پایان زمان تذکرش قطع شد.
حاجی بابایی خطاب به وی گفت: این را من دیگر قطع نکردم سیستم قطع کرده است.