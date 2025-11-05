در پی بروز سانحه برای سه خودروی سرویس مدارس در تهران صورت گرفت؛
دستور عارف به وزیر آموزش و پرورش برای بررسی فوری سانحه سه خودروی سرویس مدارس
معاون اول رئیسجمهور در پی وقوع سانحه برای چند خودروی سرویس دانشآموزان در تهران، به وزیر آموزش و پرورش دستور داد تا علل دقیق این حادثه بهصورت فوری بررسی و در صورت احراز هرگونه تخلف یا قصور، با عوامل آن برخورد شود.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در پی این حادثه تأسفبار به علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، دستور داد ضمن بررسی فوری ابعاد و علل وقوع سانحه، گزارش دقیقی از نتایج بررسیها ارائه و با هرگونه تخلف یا قصور احتمالی برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.