در پی بروز سانحه برای سه خودروی سرویس مدارس در تهران صورت گرفت؛

دستور عارف به وزیر آموزش و پرورش برای بررسی فوری سانحه سه خودروی سرویس مدارس

دستور عارف به وزیر آموزش و پرورش برای بررسی فوری سانحه سه خودروی سرویس مدارس
معاون اول رئیس‌جمهور در پی وقوع سانحه برای چند خودروی سرویس دانش‌آموزان در تهران، به وزیر آموزش و پرورش دستور داد تا علل دقیق این حادثه به‌صورت فوری بررسی و در صورت احراز هرگونه تخلف یا قصور، با عوامل آن برخورد شود.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام سخنگوی اورژانس تهران، روز گذشته (۱۳ آبان) در محدوده سبزدشت در جنوب غرب پایتخت، سه دستگاه خودروی سرویس مدارس دچار سانحه شدند که در نتیجه آن ۱۵ دانش‌آموز مصدوم شدند.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در پی این حادثه تأسف‌بار به علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، دستور داد ضمن بررسی فوری ابعاد و علل وقوع سانحه، گزارش دقیقی از نتایج بررسی‌ها ارائه و با هرگونه تخلف یا قصور احتمالی برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.

 

