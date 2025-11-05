دستور عارف به وزیر آموزش و پرورش برای بررسی فوری سانحه سه خودروی سرویس مدارس

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در پی این حادثه تأسف‌بار به علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، دستور داد ضمن بررسی فوری ابعاد و علل وقوع سانحه، گزارش دقیقی از نتایج بررسی‌ها ارائه و با هرگونه تخلف یا قصور احتمالی برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.