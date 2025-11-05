جباری قرائت کرد:
اعلام وصول سوالات نمایندگان از وزرای ورزش و بهداشت
عضو هیأت رئیسه مجلس سوالات ملی نمایندگان از وزرای ورزش و بهداشت را اعلام وصول کرد.
به گزارش ایلنا، رضا جباری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (چهار شنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول را به شرح زیر قرائت کرد.
- سوال ملی جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس از وزیر ورزش جوانان در خصوص عدم تهیه تصویب و انتشار فهرست و بستههای سرمایهگذاری بینام موضوع ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت
- سوال ملی سید جلیل میرمحمدی، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس و تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت در خصوص نحوه اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده
- سوالات ملی اسدالله چراغی، نماینده دهلران در مجلس از وزیر بهداشت در خصوص علت کمبود زیرساختها و تجهیزات پزشکی در کشور و عدم حضور دندانپزشک در مناطق محروم
