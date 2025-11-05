جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش:
نیروی دریایی تا آخرین قطره خون در راه اعتلای امنیت و اقتدار ایران ایستاده است
امیر دریادار بمانی با اشاره به ضرورت بیان حقایق دفاع مقدس گفت: روایتهای حقیقی دوران دفاع مقدس، لازم است توسط کسانی که در صحنههای نبرد حضور داشتند، بیان شود تا حقیقت آن برای نسلهای آینده نمایان شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار فرامرز بمانی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه هیئت معارف جنگ در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، به ویژه شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، بنیانگذار هیئت معارف جنگ، بیان کرد: راهی که رزمندگان و پیشکسوتان ما انتخاب کردند، همان راهی است که خداوند توصیه کرده است، به همین جهت هم خداوند هم آنان را یاری کرد و هم تمام کسانی که این راه را طی کنند یاری خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت دوران دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس مدرسهای برای انسانسازی بود و رزمندگان ما، همانند اصحاب صدر اسلام، با فداکاری و ایستادگی، قلههای انسانیت و معرفت را به جهان معرفی کردند.
جانشین نداجا با تاکید بر نقش رهبریهای حکیمانه بنیانگذار انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: همان روحیهای که در صدر اسلام در میان رزمندگان جاری بود، در دوران دفاع مقدس نیز وجود داشت و رزمندگان ما با اتکا به همین روحیه و با عشق و ایثاری مثال زدنی، به میدان شتافتند و فداکاریهای پرشماری را از خود به یادگار گذاشتند.
امیر دریادار بمانی ادامه داد: ما امروز از نعمت وجود پیشکسوتان دفاع مقدس بهرهمند هستیم و لازم است روایتهای حقیقی آن دوران، توسط کسانی که در صحنههای نبرد حضور داشتند، بیان شود تا حقیقت دفاع مقدس برای نسلهای آینده بیش از پیش نمایان شود.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش خطاب به دانشجویان گفت: این محفل، فرصتی برای آشنایی با درسهای بزرگ دفاع مقدس و الگوبرداری از راه شهدا برای استفاده هرچه بیشتر از آن در زندگی روزمره است.
وی در پایان با اشاره به ثبات و پایمردی نیروی دریایی در مواجهه با بحرانها تصریح کرد: نیروی دریایی و کارکنان شرافتمند این نیرو تا آخرین قطره خون در راه اعتلای امنیت و اقتدار ایران اسلامی ایستاده اند.