خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لک علی آبادی در تذکری:

امروز مملکت نیازمند عقلانیت است/جنگ‌های زرگری دیگر جواب نمی‌دهد

امروز مملکت نیازمند عقلانیت است/جنگ‌های زرگری دیگر جواب نمی‌دهد
کد خبر : 1709819
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده دورود و ازنا در مجلس گفت: مردم امروز به‌دنبال نان و معیشت خود هستند و جنگ‌های زرگری دیگر جواب نمی‌دهد چرا که امروز مملکت نیازمند عقلانیت و کار اجرایی است.

به گزارش ایلنا، روح الله لک علی آبادی جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به وظایف و اختیارات هیأت رئیسه اشاره کرد و  گفت: طبق بند ۱۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، یکی از مهم‌ترین وظایف هیأت رئیسه حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ ۱۲ روزه افزود: مردم در تلاش‌اند تا به زندگی عادی خود بازگردند، اما متأسفانه برخی از سیاسیون با گفتار و رفتار خود و همچنین طرح شایعات موجب تشویش افکار عمومی می‌شوند.

 وی همچنین تأکید کرد: در این شرایط بحرانی، ارزان‌ترین چیزی که در این سرزمین است، آبرو بردن از مومنان و افراد جامعه است. مردم امروز به‌دنبال نان و معیشت خود هستند و جنگ‌های زرگری دیگر جواب نمی‌دهد چرا که امروز مملکت نیازمند عقلانیت و کار اجرایی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ