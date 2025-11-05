لک علی آبادی در تذکری:
امروز مملکت نیازمند عقلانیت است/جنگهای زرگری دیگر جواب نمیدهد
نماینده دورود و ازنا در مجلس گفت: مردم امروز بهدنبال نان و معیشت خود هستند و جنگهای زرگری دیگر جواب نمیدهد چرا که امروز مملکت نیازمند عقلانیت و کار اجرایی است.
به گزارش ایلنا، روح الله لک علی آبادی جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به وظایف و اختیارات هیأت رئیسه اشاره کرد و گفت: طبق بند ۱۱ آییننامه داخلی مجلس، یکی از مهمترین وظایف هیأت رئیسه حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس است.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ ۱۲ روزه افزود: مردم در تلاشاند تا به زندگی عادی خود بازگردند، اما متأسفانه برخی از سیاسیون با گفتار و رفتار خود و همچنین طرح شایعات موجب تشویش افکار عمومی میشوند.
وی همچنین تأکید کرد: در این شرایط بحرانی، ارزانترین چیزی که در این سرزمین است، آبرو بردن از مومنان و افراد جامعه است. مردم امروز بهدنبال نان و معیشت خود هستند و جنگهای زرگری دیگر جواب نمیدهد چرا که امروز مملکت نیازمند عقلانیت و کار اجرایی است.