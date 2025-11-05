خبرگزاری کار ایران
پاپی‌زاده قرائت کرد:

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی ۱۴ آبان ماه مجلس

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی ۱۴ آبان ماه مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، عباس پاپی‌زاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی را بدین شرح قرائت کرد:

مصطفی معینی آرانی نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل

محمدرضا احمدی سنگر نماینده مردم رشت و خمام

اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

حسین صمصامی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب

