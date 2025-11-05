به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با ماده ۱۲ این طرح با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

متن اصلاح شده این طرح به شرح ذیل است:

به منظور استفاده از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و سایر کشورها، سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- حمایت از ایجاد یا توسعه مراکز و آزمایشگاه‌های مشترک هوش مصنوعی

ب- ایجاد و توسعه سکو (پلتفرم‌)های آموزشی بین‌المللی

پ- بکارگیری یا تبادل متخصص برای تربیت نیروی انسانی

ت-تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه و ترویج فناوری‌های هوش مصنوعی

ث- تبادل داده و اطلاعات با رعایت ملاحظات امنیتی و سایر قوانین و مقررات مربوط

ج- حضور فعال در مجامع و کرسی‌های بین‌المللی

به گزارش خبرنگار خانه ملت، حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از ارجاع ماده ۱۳ طرح ملی هوش مصنوعی به کمیسیون صنایع و معادن به منظور بررسی بیشتر خبرداد.

