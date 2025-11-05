خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در صحن علنی صورت گرفت؛

تعیین تکالیف سازمان ملی هوش مصنوعی برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی

تعیین تکالیف سازمان ملی هوش مصنوعی برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی
کد خبر : 1709789
لینک کوتاه کپی شد.

نمایندگان تکالیف سازمان ملی هوش مصنوعی برای استفاده از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی با ماده ۱۲ این طرح با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

متن اصلاح شده این طرح به شرح ذیل است:

به منظور استفاده از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و سایر کشورها، سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- حمایت از ایجاد یا توسعه مراکز و آزمایشگاه‌های مشترک هوش مصنوعی

ب- ایجاد و توسعه سکو (پلتفرم‌)های آموزشی بین‌المللی

پ- بکارگیری یا تبادل متخصص برای تربیت نیروی انسانی

ت-تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه و ترویج فناوری‌های هوش مصنوعی

ث- تبادل داده و اطلاعات با رعایت ملاحظات امنیتی و سایر قوانین و مقررات مربوط

ج- حضور فعال در مجامع و کرسی‌های بین‌المللی

به گزارش خبرنگار خانه ملت، حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از ارجاع ماده ۱۳ طرح ملی هوش مصنوعی به کمیسیون صنایع و معادن به منظور بررسی بیشتر خبرداد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ