دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عجب‌شیر از کشف فساد مالی در توزیع ۲ هزار و ۱۱۳ تن شکر یارانه‌ای در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد زمانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عجب‌شیر اظهار کرد: با اقدامات فنی و تحقیقات جامع و دقیق سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان عجب‌شیر در استان آذربایجان شرقی، مشخص شد که شخصی ۲ هزار و ۱۱۳ تن شکر از شبکه بازارگاه جهت عرضه داخل شبکه توزیع کالا‌های اساسی دریافت و خارج از شبکه توزیع کرده است.

وی افزود: این شخص بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان مال نامشروع از این طریق کسب کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عجب‌شیر تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد که در نهایت متهم با قرار وثیقه ۱۷۰ میلیارد تومانی روانه زندان شد. 

وی تاکید کرد: برخورد با اخلالگران در عرضه و توزیع مایحتاج و اقلام ضروری مردم از ماموریت‌های مهم دستگاه قضایی و نهاد‌های امنیتی است که بدون وقفه و با تمام توان دنبال می‌شود.

