امیر سرتیپ آراسته در افتتاحیه دوره آموزش معارف جنگ:
ملتی که توان دفاعی نداشته باشد، تسلیم بیگانگان میشود
رئیس هیات معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی گفت: هیئت معارف جنگ، نهادی مأمور به روایتگری صحیح، مستند و اثرگذار دفاع مقدس است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ ناصر آراسته، رئیس هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی در مراسم افتتاحیه بیستودومین دوره آموزش معارف جنگ، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت روز ۱۳ آبان، با اشاره به ضرورت تبیین جنایات و دخالتهای آمریکا در جهان اظهار کرد: ایالات متحده آمریکا طی دهههای اخیر با ایجاد صدها پایگاه نظامی، کودتا، جنگافروزی، دخالت در انتخابات و راهاندازی انقلابهای مخملی، بزرگترین عامل بحرانهای جهانی بوده است.
وی با تشریح آمار جنگها و تلفات انسانی در قرن بیستم، بیان کرد: اگر ملتی توان دفاعی نداشته باشد، ناچار به تسلیم در برابر بیگانگان میشود؛ لذا تقویت قدرت نظامی و علمی کشور ضرورتی انکارناپذیر است.
امیر سرتیپ آراسته با بیان اینکه هیئت معارف جنگ، نهادی مأمور به روایتگری صحیح، مستند و اثرگذار دفاع مقدس است، گفت: طبق رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا، هدف ما انتقال حکمتها، عبرتها و آموزههای دفاع مقدس به نسل جوان است تا با شناخت تاریخ، برای تهدیدات آینده آماده باشند.
وی در خاتمه با قدردانی از اساتید و پیشکسوتان دفاع مقدس، تصریح کرد: مجموعه هیئت معارف جنگ بهدلیل باور و تعهد انقلابی، همچنان مشغول خدمت است و رسالت ما استمرار راه شهدا، حفظ یاد و نام آنان و تقویت بنیه معنوی و دفاعی کشور است