خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زارعی در تذکر شفاهی:

درباره حذف ارز ترجیحی باید در مجلس تصمیم گیری شود

درباره حذف ارز ترجیحی باید در مجلس تصمیم گیری شود
کد خبر : 1709779
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم تنگستان در مجلس گفت: ما به تخصص سران قوا اعتماد داریم، اما ارز ترجیحی بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۴ است که در مجلس تصویب شده است، لذا هرگونه تغییر، اصلاح و قانون‌گذاری در این زمینه در شأن مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش ایلنا، غلامحسین زارعی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه مردم از ما سوال می‌کنند که قرار است حذف ارز ترجیحی در جلسه سران قوا تصمیم‌گیری شود، عنوان کرد: ارز ترجیحی بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۴ است که در مجلس تصویب شده است، لذا هرگونه تغییر، اصلاح و قانون‌گذاری در این زمینه در شأن مجلس شورای اسلامی است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ضمن تشکر از سران قوا، خواهش می‌کنم اجازه دهند اگر قرار است اتفاقی در این موضوع بیفتد، ما به عنوان نمایندگان مردم در جریان باشیم و این بحث در مجلس بررسی شود.

زارعی در پایان تصریح کرد: ما به تخصص سران قوا احترام می‌گذاریم اما باید دید این بزرگواران چقدر تخصص اقتصادی کامل دارند که بخواهند در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. خواهش می‌کنم این تصمیم‌گیری را به صحن مجلس شورای اسلامی واگذار کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ