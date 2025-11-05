درباره حذف ارز ترجیحی باید در مجلس تصمیم گیری شود

به گزارش ایلنا، غلامحسین زارعی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه مردم از ما سوال می‌کنند که قرار است حذف ارز ترجیحی در جلسه سران قوا تصمیم‌گیری شود، عنوان کرد: ارز ترجیحی بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۴ است که در مجلس تصویب شده است، لذا هرگونه تغییر، اصلاح و قانون‌گذاری در این زمینه در شأن مجلس شورای اسلامی است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ضمن تشکر از سران قوا، خواهش می‌کنم اجازه دهند اگر قرار است اتفاقی در این موضوع بیفتد، ما به عنوان نمایندگان مردم در جریان باشیم و این بحث در مجلس بررسی شود.

زارعی در پایان تصریح کرد: ما به تخصص سران قوا احترام می‌گذاریم اما باید دید این بزرگواران چقدر تخصص اقتصادی کامل دارند که بخواهند در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. خواهش می‌کنم این تصمیم‌گیری را به صحن مجلس شورای اسلامی واگذار کنند.

انتهای پیام/