جنجال دوباره کوچکزاده در صحن/ حاجی بابایی: تا ظهر هم داد بزنی، عصبانی نمیشوم
کوچک زاده در حین تذکر ماده ۷۵ در صحن مجلس جنجال به پا کرد و حاجی بابایی در واکنش به او که سعی داشت با فریاد صحبتهایش را ادامه دهد، گفت: تا ظهر هم داد بزنید من عصبانی نمیشوم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی کوچکزاده نماینده مجلس در تذکر ماده ۷۵ در حالیکه سه دقیقه وقت برای وی تعیین شده بود خطاب به حاجی بابایی که ریاست مجلس را در غیاب قالیباف بر عهده دارد، گفت: بنده تذکر ۷۵ دارم اما اگر به قانون بیتوجهی کنید یک بحث دیگر است، این زمان را درست کنید.
حاجی بابایی در پاسخ به وی گفت: این یک توافق عمومی است و برای همه این زمان در نظر گرفته میشود.
کوچکزاده گفت: من چنین توافقی را قبول ندارم و تذکر ۷۵ دارم و ۵ دقیقه زمان آن است و قانون را میخوانم. اگر بنا دارید به قانون بی توجهی کنید یک بحث دیگر است.
وی ادامه داد: اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سویی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او تا ...، بدون رعایت نوبت تا ۵ دقیقه اجازه نطق داده میشود این اولین موضوع. شما اینجا سه دقیقه را روشن کردید. دوم اینکه من مخصوصا به حضرتعالی یادآوری میکنم این وظیفه شما است و چند بار گفتم.
این نماینده مجلس ادامه داد: براساس ماده ۱۱۰ قطع کلام ناطق و عدم مراعات سکوت از طرف نمایندگان و هرگونه تهمت و توهین و ایرادگیری الی آخر، ممنوع است و وظیفه رئیس جلسه جلوگیری از این تخلفات است. وظیفه شماست آقای حاجی بابایی وقتی میبینید در مجلس سر و صدا میشود در حین صحبت یک نماینده باید تذکر دهید. دیروز یا پریروز در خلال صحبتهای برادر عزیزمان آقای رسایی نه تنها سروصدا شد بلکه توهین و بی احترامی شد.
کوچک زاده خطاب به حاجی بابایی گفت: عرض بنده که ماده ۷۵ است، اما شما نباید همینطور حواست جای دیگری باشد کار به این نداریم که ما پنج دقیقه وقت داریم، ملت شاهدند این جلسه پخش زنده می شود.
وی خطاب به نمایندهای که با حاجی بابایی صحبت میکرد، گفت: آقا اجازه بده گوش بدهد، برادر عزیز گوش بده.
کوچکزاده با اشاره به صحبت های قالیباف در ابتدای جلسه امروز گفت: آقای رئیس فرمودند نقل به مضمون که بنده از بعد از نماز صبح مینشینم روی این دستورات جلسه کار میکنم من به صراحت ادعا میکنم سراغ دارم و خبر دارم نمایندگانی که فاصله بین نماز شب و نماز صبح مینشینند و روی این دستور کارها کار می کنند. اینکه ایشان مدعی میشود ضعف سخت افزاری و نرم افزاری که ما در این تبلیتها ارائه داده ایم مربوط به کم کاری نمایندگان است، تهمتی به همه نمایندگان از جمله بنده است. من تشخیص دادم این را باید ماده ۷۵ بدهم.
وی خطاب به حاجی بابایی ادامه داد: شما باز هم با دیگران صحبت کنید هیچ اشکال ندارد اینها را مردم بدانند این مجلس اینطوری اداره میشود.
نماینده تهران ادامه داد: نکته بعدی این است که در اداره قوانین که الان رئیس آن در کنار شما ایستاده است، یک طرحی را بنده ارائه دادم کاری ندارم که طرح چه بود و الان هم نمیخواهم وارد آن شوم اما رفقا ببینید که شأن مجلس به کجا رسیده است که کارشناس اداره قوانین نوشته که این خلاف قانون اساسیست. یاللعجب! ما این را نمیدانستیم.
وی در حین ارائه تذکرش به نمایندهای که در صحن ایستاده بود، گفت: آقای شهریاری برو بنشین سر جایت.
سپس حاجی بابایی خطاب به وی گفت: با من صحبت کنید.
وی پاسخ داد: یعنی چه با من صحبت کنید؟
در حالیکه در حین صحبت کوچک زاده میکروفن وی به دلیل پایان زمانش قطع شد، حاجی بابایی در اعتراض به فریاد کوچک زاده پس از قطع میکروفنش گفت: آقای کوچک زاده عزیز زمان تمام شد کسی میکروفن شما را قطع نکرده است.
وی ادامه داد: ماده ۷۵ نمیگوید ۵ دقیقه بلکه میگوید تا ۵ دقیقه. دوم اینکه فرمودید کسی به شما توهین کرده حتما پیگیری میکنیم. سوم اینکه تذکر حضرتعالی خارج از دستور و خلاف آییننامه بود شما این مطلب را اینجا نباید مطرح میکردید.
در ادامه جلسه کوچکزاده با فریاد سعی داشت صحبتهایش را ادامه دهد که حاجی بابایی خطاب به وی گفت: تا ظهر هم داد بزنید من عصبانی نمیشوم.