حاجی بابایی در صحن علنی مطرح کرد:
ملت ایران بر آرمانهای امام پایبند و جلوی زیادیخواهیها میایستند
نایب رییس مجلس از حضور گسترده مردم در مراسم یومالله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و سر دادن شعار "مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل"، گفت: از ملت بزرگ ایران، دانش آموزان، معلمان، اساتید و اقشار مختلف جامعه اسلامی کشورمان که در سیزدهم آبان ماه، در شهرها و روستاها حضور گستردهای را داشتند و بر آنچه که امامین انقلاب تاکید کردند، مهر تایید دیگری زدند، تشکر و قدردانی میکنم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یاد و خاطره همه شهدای دانش آموز، دانشجو و همه شهدای انقلاب به ویژه دانش آموز شهید ۱۳ آبان ۱۳۵۷ را گرامی میداریم؛ مردم ایران اعلام کردند تا زمانی که آمریکا با روند موجود و همچنین گذشته خودش با منافع نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمانهای این نظام در تعارض و تناقض است، ملت ایران بر استکبار ستیزی و مبارزه با آمریکا مصمم هستند.
وی افزود: امام عزیزمان فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند لذا روز گذشته نیز ملت ایران نشان دادند، همچنان بر آرمانهای امام و تاکیدات مقام معظم رهبری پایبند هستند و جلوی زیادیخواهیها میایستند.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: به فضل الهی دنیا نیز نشان داده که از یک جانبهگرایی آمریکا به سمت چند جانبهگرایی حرکت میکند و هر روز هم موفقتر از روز قبل خواهد بود.