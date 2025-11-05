خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صباغیان در تذکر شفاهی:

اگر مسئولان قادر به رفع مشکلات آب نیستند، با مردم در میان بگذارند تا دعای باران بخوانند

اگر مسئولان قادر به رفع مشکلات آب نیستند، با مردم در میان بگذارند تا دعای باران بخوانند
کد خبر : 1709734
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای کاهش بارندگی در کشور و همچنین تامین آب شرب مردم در شرایط بحران چاره اندیشی کرد، گفت: اگر مسئولان قادر به رفع این مشکلات نیستند حداقل باید این موضوع را با مردم در میان بگذارند تا آنها دعای باران بخوانند.

به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغیان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با اشاره به بروز فشارهای معیشتی به مردم گفت: مردم از مشکلات معیشتی در رنج و سختی هستند و باید برای رفع این مشکلات به درستی چاره اندیشی و تدبیر کرد.

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از سوی دیگر کاهش باران به بسیاری از مشکلات دامن زده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه با کاهش بارندگی در کشور مواجه هستیم، اظهار کرد: نباید مدیریت این وضعیت به نحوی پیش رود تا ما به جایی برسیم که بن بست مسایل باشد. پیشنهاد می‌کنم هیات رئیسه مجلس به کسانی که دست اندرکاران این امر محسوب می‌شوند و به نوعی متولی تامین آب در کشور هستند تذکر داده تا آنها نیز تدابیری را در این زمینه بیاندیشند.

صباغیان تاکید کرد: اگر این مسئولان قادر به رفع این مشکلات نیستند حداقل باید این موضوع را با مردم در میان بگذارند تا آنها دعای باران بخوانند. قبل از انقلاب و در اوایل پیروزی انقلاب مردم دعای باران می خواندند اما اکنون این اتفاق نمی افتد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مسئولان باید به درستی ابعاد این مسئله را شناسایی کرده و در جهت رفع آن نیز چاره اندیشی کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ