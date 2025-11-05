اگر مسئولان قادر به رفع مشکلات آب نیستند، با مردم در میان بگذارند تا دعای باران بخوانند

به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغیان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با اشاره به بروز فشارهای معیشتی به مردم گفت: مردم از مشکلات معیشتی در رنج و سختی هستند و باید برای رفع این مشکلات به درستی چاره اندیشی و تدبیر کرد.

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از سوی دیگر کاهش باران به بسیاری از مشکلات دامن زده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه با کاهش بارندگی در کشور مواجه هستیم، اظهار کرد: نباید مدیریت این وضعیت به نحوی پیش رود تا ما به جایی برسیم که بن بست مسایل باشد. پیشنهاد می‌کنم هیات رئیسه مجلس به کسانی که دست اندرکاران این امر محسوب می‌شوند و به نوعی متولی تامین آب در کشور هستند تذکر داده تا آنها نیز تدابیری را در این زمینه بیاندیشند.

صباغیان تاکید کرد: اگر این مسئولان قادر به رفع این مشکلات نیستند حداقل باید این موضوع را با مردم در میان بگذارند تا آنها دعای باران بخوانند. قبل از انقلاب و در اوایل پیروزی انقلاب مردم دعای باران می خواندند اما اکنون این اتفاق نمی افتد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مسئولان باید به درستی ابعاد این مسئله را شناسایی کرده و در جهت رفع آن نیز چاره اندیشی کنند.

انتهای پیام/