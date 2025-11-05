تایید کاهش فروش و قیمت نفت ایران

هادی قوامی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، درباره آثار کاهش فروش نفت در اقتصاد اظهار داشت: در بودجه امسال برای واگذاری دارایی های سرمایه ای که عمده آن درآمدهای نفتی است؛ ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد بنابراین در شش ماه اول باید ۴۷۴ هزار میلیارد از این مبلغ وصول می‌شد اما آنچه که در ۶ ماه اول امسال وصول شده ۱۵۱ هزار میلیارد بوده یعنی فقط ۳۲ درصد آن وصول شده است و در این ردیف بیش از ۳۲۲ هزار میلیارد تومان عدم تحقق داریم.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت ایران و کاهش فروش تاکید کرد: قیمت نفت از ۷۱ دلار در سال گذشته امروز به ۵۱ دلار رسیده که این کاهش قیمت حاصل تخفیفات در فروش نفت است. همچنین میزان و حجم فروش نفت هم از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در خوشبینانه ترین حالت به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسیده که البته شواهد نشان می دهد میزان فروش کمتر از همین یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه باشد.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اظهارات اخیر وزیر نفت مبنی بر اینکه وضعیت فروش نفت بسیار خوب است، گفت: هم مقدار فروش نفت کمتر شده و هم اینکه قیمت هر بشکه حدود ۲۰ دلار کاهش پیدا کرده است. شاید میزان صادرات نفت خوب باشد اما ورود پول نفت به کشور خوب نیست.

وی با اشاره به وضعیت کمبود برخی از کالاهای اساسی در کشور از جمله نهاده های دامی و طولانی شدن صف تخصیص ارز به این گروه کالایی و در نتیجه افزایش قیمت اقلامی مانند گوشت، تاکید کرد: وقتی قیمت هر بشکه حداقل ۲۰ دلارکاهش پیدا کرده و میزان فروش هم کم شده قطعا میزان ارز کشور هم کاهش پیدا می کند و اینگونه نیست که بانک مرکزی ارز داشته باشد و به کالای اساسی تخصیص ندهد و نهاده ها در صف ارز بمانند.

قوامی همچنین با اشاره به کسری بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: طبق قانون بودجه امسال باید ۲ میلیون ۴۴۶ هزار میلیارد تومان در بخش درآمدهای عمومی کشور وصول شود بنابراین در ۶ ماه اول امسال باید هزار و ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از این رقم وصول می شد اما ۹۰۲ میلیارد تومان از این رقم وصول شده یعنی حدود ۳۰ درصد آن و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی کشور محقق نشد.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: همچنین در بودجه یک میلیون و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان برای بخش واگذاری دارایی های مالی که عمدتا مربوط به فروش اموال بوده، مصوب شده که در ۶ ماه اول باید ۸۰۵ هزار میلیارد تومان وصول می شد اما آنچه محقق شده ۴۴۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۵۵ درصد آن است.

قوامی تاکید کرد: بنابراین به طور مجموع در ۶ ماهه اول امسال یک میلیون و ۲۹ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمدها بوده است.

وی گفت: اگر همین روند ادامه پیدا کند در بهترین حالت یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت که احتمال دارد که میزان کسری بودجه به ۲ میلیون میلیارد تومان برسد و به عبارت دیگر امسال تنها ۵۰ درصد از درآمدهای بودجه محقق می شود.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در بخش هزینه ها در ۶ ماه امسال با ۷۹۱ هزار میلیارد تومان عدم تحقق مواجه هستیم و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان هم تنخواه و سایر دریافتی ها و ماده ۱۲۵ قانون محاسبات است که از همین محل تامین شده که البته روز گذشته هم در این باره تذکر و اخطار دادم که احتمالا توافقی صورت بگیرد که این رقم جزو بدهی دولت به بانک مرکزی قرار بگیرند و تسویه نشود که نتیجه آن افزایش پایه پولی و رشد تورم است.

انتهای پیام/