عضو کمیسیون آموزش در گفت‌وگو با ایلنا:

تاثیر قطعی معدل در کنکور به ضرر دانش آموزان است

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: تاثیر قطعی معدل زمانی باید اجرا شود که توزیع عادلانه ثروت، قدرت و توزیع عادلانه تجهیزات و امکانات و زیرساخت را داشته باشیم. در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد.

محمدرضا احمدی سنگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش با سازمان سنجش گفت: در این جسله قرار بود تاثیر معدل بر کنکور بررسی شود.

وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی تاثیر قطعی معدل بر کنکور را مصوب کرد و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون مخالف این موضوع هستند. تاثیر قطعی معدل زمانی باید اجرا شود که توزیع عادلانه ثروت، قدرت و توزیع عادلانه تجهیزات و امکانات و زیرساخت را داشته باشیم. در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: هنوز مدارسی داریم که با مشکلات زیادی مواجه هستند این درحالی است که در بخش‌هایی از کشور امکانات وجود دارد وقتی این دانش آموزان فارغ التحصیل شوند قطعا معدل‌شان باهم متفاوت است لذا به نظر من تاثیر مثبت بهتر از تاثیر قطعی است.

احمدی سنگر گفت: مجلس قانون گذار است و شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذار است شورای عالی انقلاب فرهنگی یک سیاست‌گذاری می‌کند و ما در مجلس قانون‌گذاری می‌کنیم اما می‌بینیم که این موضوع در بحث کنکور به ضرر دانش آموزان تمام می‌شود. 

