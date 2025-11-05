آغاز جلسه علنی چهارشنبه ۱۴ آبان ماه مجلس

به گزارش ایلنا، جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه، رأس ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه و با حضور ۱۹۱ نفر از نمایندگان آغاز شد.

روح الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار جلسه یکصد و چهلم مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده.

