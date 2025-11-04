ضرورت اهتمام به دیپلماسی حج در تحکیم روابط

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ علی رضا رشیدیان در این دیدار سطح همکاری های دو کشور را ممتاز و خدمت رسانی به حجاج را مثبت ارزیابی کرده و از خدمات و تلاش های مسئولان کشور میزبان در حج گذشته(حج تمتع 1404) علی الخصوص در حوزه تسهیل بازگشت زائران ایرانی تشکر کرد.

وی با اشاره به اعطای جایزه لبیتم به کشورمان گفت: بحمدالله سال گذشته خدمات رسانی مناسبی به حجاج ایرانی صورت گرفت و اقدامات اجرایی مطابق برنامه ریزی ها پیش رفت که در مقاطع مختلف نیز شاهد همکاری و حمایت های مسئولان حج عربستان سعودی بودیم که امیدواریم در اجرای عملیات حج پیش رو هم مانند سال گذشته در ارایه خدمات و برگزاری مراسم ها و همکاری های دو طرف شاهد تداوم این رویکرد مبارک باشیم.

رشیدیان با بیان اینکه عمق روابط دو کشور بسیار خوب و سازنده است گفت: اراده دو طرف به سمت تعمیق بیشتر تعاملات پیش می رود و بالتبع نیاز است که در حوزه حج هم این رویکرد تداوم و گسترش یابد.

وی افزود: سفارت عربستان در تهران به مانند سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض نقش سازنده ای در توسعه و تحکیم روابط دو کشور و حوزه حج دارد و امیدواریم پیشنهادات و رایزنی های سفیر درزمینه های مختلف موجب تسهیل هر چه بیشتر در امور زائران شود.



رئیس سازمان حج و زیارت همچنین از پیام تبریک وزیر کشور عربستان سعودی که ریاست شورای عالی حج این کشور را نیز برعهده دارد، تشکر کرده و همچنین از پیام شفاهی وزیر حج و عمره که سفیر محترم بیان فرمودند تقدیر و ابراز امیدواری نمود که در آینده نزدیک میزبان وزیر حج و عمره عربستان در ایران باشیم.



افزایش سهمیه حج تمتع 1405 مطابق جمعیت کشورمان، بهره مندی از ظرفیت فرودگاه طائف برای حجاج ایرانی، مذاکره با شرکت های هواپیمایی سعودی برای بهره مندی از ظرفیت پروازی، بخشی از مطالب مطرح شده در این جلسه بود.



عبدالله بن سعود العنزی نیز در این دیدار ضمن تبریک مجدد انتصاب علی رضا رشیدیان به عنوان رئیس سازمان حج و زیارت گفت: الحمدالله سال گذشته ارتباطات و خدمات رسانی مناسبی از سوی حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت که موجب دریافت جایزه لبیتم شد و امیدواریم استمرار خدمات مثبت اجرایی را در موسم پیش رو شاهد باشیم.

سفیر عربستان سعودی در ایران ابراز امیدواری کرد که رایزنی ها و تعاملات دو کشور موجب خدمت رسانی هرچه بهتر به ضیوف الرحمان شود و سفارت در این خصوص آماده همکاری بیش از پیش می باشد.