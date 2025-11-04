خبرگزاری کار ایران
روزانه میلیاردها تومان یارانه برای بنزین و گازوئیل پرداخت می‌شود

کد خبر : 1709619
قائم‌پناه با اشاره به حجم بالای یارانه سوخت در ایران، اظهار کرد: روزانه میلیاردها تومان یارانه برای بنزین و گازوئیل پرداخت می‌شود. بخشی از این رقم صرف خودروهای فرسوده‌ای می‌شود که بعضاً بیش از پنجاه سال عمر دارند و عملاً فقط برای دریافت سوخت فعال هستند.

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه در نخستین جلسه «بررسی بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در دستگاه‌های اجرایی» با تأکید بر اینکه اصلاح الگوی مصرف باید از دولت آغاز شود، یادآور شد: سال‌هاست از صرفه‌جویی در مصرف انرژی سخن می‌گوییم اما تا زمانی که رفتار مصرفی در نهادهای دولتی تغییر نکند، جامعه همراه نخواهد شد. فرهنگ مصرف درست با دستور شکل نمی‌گیرد، بلکه نیازمند الگوسازی عملی از سوی دولت است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری گفت: هدف دولت از اصلاح الگوی مصرف تنها کاهش هزینه‌ها نیست، بلکه تغییر فرهنگ مصرف و الگوسازی برای جامعه است. وقتی مردم صرفه‌جویی دستگاه‌های دولتی در مصرف آب، برق و سوخت را شاهد باشند این رفتار به‌طور طبیعی به جامعه منتقل می‌شود.

قائم‌پناه با انتقاد از شیوه مصرف انرژی برخی ادارات، تصریح کرد: در برخی ساختمان‌های دولتی در حالی که نور طبیعی کافی است، همه چراغ‌ها روشن‌اند یا سیستم سرمایش بیش از حد کار می‌کند. این رفتارها علاوه‌بر هزینه مالی، پیام فرهنگی منفی دارد.

وی اصلاح الگوی مصرف را ضرورتی جدی برای ایران دانست و افزود: ممکن است در کوتاه‌مدت مقاومت ایجاد شود، اما در بلندمدت به نفع کشور و مردم خواهد بود.

قائم‌پناه همچنین با اشاره به ضرورت واقعی‌سازی قیمت انرژی، اظهار کرد: در حالی که هزینه تمام‌شده هر لیتر سوخت حدود ۳۹ هزار تومان است، بنزین با نرخ ۳ هزار تومان و گازوئیل با ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود؛ یعنی دولت بابت هر لیتر بنزین حدود ۳۶ هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه اگر حتی فقط یک درصد مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی کاهش یابد، می‌تواند الگویی مؤثر برای کل کشور باشد، گفت: برای ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها، تصویب‌نامه‌ای جامع درباره شاخص‌بندی مصرف آب و انرژی تدوین خواهد شد و همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها موظفند به‌صورت منظم گزارش‌های اجرایی و رسانه‌ای از روند بهینه‌سازی مصرف منتشر کنند.

