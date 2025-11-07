خبرگزاری کار ایران
عسکری در گفت‌وگو با اینا:

آنچه سفره مردم را دچار مشکل کرده سوء مدیریت‌ها است/ بانک مرکزی با سهل انگاری دچار ندانم کاری شده است

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: علیرغم همه تهدیدها، فشارها و مسائلی که وجود دارد آنچه که امروز به کشور آسیب می‌زند مسئله سو مدیریت‌ها است و این را باید شخص آقای رئیس جمهور تعیین تکلیف کند.

محمدجواد عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره گرانی کالاهای اساسی و تاثیر افزایش قیمت‌ها بر اقشار ضعیف و حداقل‌بگیر، گفت: کشور ما ظرفیت، قابلیت و توانایی تولیدمحصولات کشاورزی  و به طور خاص کالاهای اساسی را دارد، در قسمتی هم به دلیل خشکسالی با چالش مواجه شدیم که حتما نقدی مربوط به ماست  و در این قسمت می‌توان گفت در همه کشورها چنین چالشی وجود دارد، منتها در بحث واردات و صادرات و در بحث  تولید و تهاتر  کالاهای اساسی قاعده‌ای در دنیا وجود دارد که باید آن  را دنبال کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه ظرفیت، قابلیت و توانمندی ما الحمدالله خوب است، خاطرنشان کرد: نکته‌ای که وجود دارد سومدیریت است، ما الان در شرایطی قرار داریم که خرید محصولات و کالاهای اساسی  و به طور خاص ذرت، سویا و جو شرایط خوبی دارد و وضعیت فعلی فرصت بسیار خوبی است و اگر امروز مسئولان ما به دنبال این موارد نروند، حتما فردا با چالش روبه‌رو خواهند شد.

وی با بیان اینکه در بحث تأمین و تخصیص اعتبار  در بودجه ۱۴۰۴ به گونه‌ای بودجه‌ریزی کردیم که دست دولت برای خرید محصولات و ثبت سفارش باز باشد  و اقدام کند، گفت: آن چیزی که در سفره مردم مشکل ایجاد کرده است، قسمت عمده‌اش بحث سوءمدیریت‌هاست که بخشی از این قضیه  بحث ارز است که بانک مرکزی باید با اولویت در این خصوص کار انجام دهد، یعنی اولویت اول خرید کالاهای اساسی برای سفره مردم باشد ولاغیر. از آن طرف هم بانک مرکزی سهل انگاری و کوتاهی می‌کند و دچار یک ندانم کاری شده  است و از این طرف هم سیستم اجرایی ما متاسفانه دچار مشکل  است.

عسکری تاکید کرد: مجلس آنچه را که وظیفه داشته در  قانون آورده است و دولت مکلف و موظف است که در مسبر قانون، کار را دنبال کند. ضمن این که ما برنامه هفتم توسعه را کامل دیده‌ایم، یعنی  گفته‌ایم کجای کار هستیم و به کجا باید برسیم. در بحث  تولید مثلا  ذرت کجای کار هستیم و کجا باید برسیم. مثلا در تولید برنج باید به کجا برسیم و به طور  کل در تولید اقلام خوراکی  و کالاهای اساسی مسیر را دیده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: علیرغم همه تهدیدها، فشارها و مسائلی که وجود دارد آنچه که امروز به کشور آسیب می‌زند مسئله سومدیریت‌ها است   و این را باید شخص آقای رئیس‌جمهور تعیین تکلیف کند.

