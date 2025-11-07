اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از تهدیدات روزافزون آمریکا علیه امنیت کشورمان و تحرکات جدید منطقه‌ای گفت: پس از تسخیر لانه جاسوسی، به خدمت امام رفته بودم. آقای کارتر تهدید نظامی کرده بود که اگر گروگان‌ها را آزاد نکنیم، به ایران حمله می‌کند. یکسری از این لیبرال‌ها هم خدمت امام آمده بودند و داشتند چانه‌ می‌زدند که وقتی آمریکا تهدید می‌کند، حتما اجرایی خواهد شد و در صورت تحقق این تهدید، چه اتفاقی خواهد افتاد. امام فرمودند: «آمریکا هیچ غلطی نخواهد کرد.» و آن‌ها شروع کردند زار زار گریه کردن و من تعجب کردم که چرا گریه می‌کنند.

آمریکا شیر پیری که فقط نعره می‌کشد

وی ادامه داد: امام دید این‌ها خیلی بهم ریخته هستند، گفتند بروم سخنرانی و بعد از سخنرانی برمی‌گردم. امام فرمودند این آقای کارتر تهدید می‌کند اما مثال او مانند شیر پیری است که وقتی نعره می‌کشد، صدایی از جای دیگر او در می‌آید.

آمریکا تهدید می‌کند اما چه غلطی می‌تواند بکند؟

بادامچیان عنوان کرد: به این لیبرال‌ها گفتم برخیزید و در بروید، این حرف امام برای شما بود، برای مردم نگفتند. آمریکا مگر تهدید می‌کند چه غلطی می‌تواند بکند؟ اکنون وضعیت آمریکا به گونه‌ای است که کاملاً به هم ریخته است، اما هنوز برخی در ایران ما خیال می‌کنید که آمریکا قدرتی دارد.

پس از یک هفته، صحنه جنگ به نفع ما تغییر کرد

این فعال سیاسی با بیان اینکه آمریکا نزدیک به ۵۰ سال است که نتوانسته هیچ غلطی انجام دهد، تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه، پس از یک جنگ مانند جنگ تحمیلی، اتحاد همه بیگانگان از آژانس و سازمان‌های مختلف به گونه‌ای بود که ظرف نیم روز غافلگیر شدیم، اما ظرف یک نیم روز، برگشتیم و پس از یک هفته، صحنه جنگ به نفع ما تغییر کرد و ظرف ۱۰ روز، اسرائیل و آمریکا به جایی رسیدند که کاری نمی‌توانستند انجام دهند.

چرا آژانس به دنبال این می‌گردد که ما چه مقدار اورانیوم غنی‌شده داریم؟

وی افزود: در این شرایط بود که آقای اردوغان هوس میانجیگری کرد و ما گفتیم که چون اسرائیل را قبول نداریم، نیازی هم به میانجیگری نداریم. فردا شبش دبیرکل سازمان ملل با سه وزیر خارجه اروپا و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تقاضای آتش‌بس کردند اما ما آتش‌بس را نپذیرفتیم، توقف آتش دادیم. این قدرت است،

بادامچیان گفت: این اقتدار باعث شده امروز در دنیا صحنه معادلات بین المللی بهم بخورد. آقای ترامپ از این تهدیدها زیاد می‌کند. کانادا، گریلند و غزه را می‌خواهد بگیرد ، اما کجا توانسته است این کار را انجام دهد؟ از طرفی خبر دادند که هسته‌ای ایران را نابود کرده‌اند. اگر نابود کرده‌اند، چرا راجع به آن صحبت می‌کنند؟ پس چرا آژانس به دنبال این می‌گردد چرا آژانس به دنبال این می‌گردد که ما چه مقدار اورانیوم غنی‌شده داریم، مگر نمی‌گویند هسته‌ای ما را نابود کردند، که ما چه مقدار اورانیوم غنی‌شده داریم؟

امیدوارم این اصلاح‌طلبان درون خودمان، تجدیدنظر کنند

وی خاطرنشان کرد: در آمریکا، ۷ میلیون نفر بیکار هستند و چهار هفته شده است که آمریکا تعطیل است. دنیا شکل جدید گرفته است و من امیدوارم این اصلاح‌طلبان درون خودمان که با آنها هم رفیقم تجدیدنظر کنند و ان‌شاءالله که برگردند.

