وزیر خارجه ایران از آمادگی تهران برای اعزام فوری کمک‌های انسانی و امدادی به مناطق زلزله‌زده افغانستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وقوع مجدد زمین‌لرزه ویرانگر در بخش‌هایی از شمال افغانستان که به جان باختن جمعی از شهروندان آن کشور و وارد آمدن خسارات گسترده انجامید، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.

وزیر خارجه ایران در ادامه نوشته است: جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی و تسلیت صمیمانه به دولت و ملت افغانستان و خانواده‌های داغدار، برای مجروحان این حادثه شفای عاجل مسئلت می‌نماید.

عراقچی در پایان تاکید کرده که «جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای اعزام فوری کمک‌های انسانی و امدادی به مناطق زلزله‌زده اعلام می‌دارد.»

 

