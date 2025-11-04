اعلام آمادگی ایران برای کمکرسانی فوری به زلزلهزدگان افغانستان
وزیر خارجه ایران از آمادگی تهران برای اعزام فوری کمکهای انسانی و امدادی به مناطق زلزلهزده افغانستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سهشنبه و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وقوع مجدد زمینلرزه ویرانگر در بخشهایی از شمال افغانستان که به جان باختن جمعی از شهروندان آن کشور و وارد آمدن خسارات گسترده انجامید، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.
وزیر خارجه ایران در ادامه نوشته است: جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی و تسلیت صمیمانه به دولت و ملت افغانستان و خانوادههای داغدار، برای مجروحان این حادثه شفای عاجل مسئلت مینماید.
عراقچی در پایان تاکید کرده که «جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای اعزام فوری کمکهای انسانی و امدادی به مناطق زلزلهزده اعلام میدارد.»