دقایقی پیش برگزار شد؛

آیین رونمایی از «سه بسته تربیت یادگیری» برای دانش‌آموزان با حضور رئیس مجلس

آیین رونمایی از «سه بسته تربیت یادگیری» برای دانش‌آموزان با حضور رئیس مجلس
آیین رونمایی از سه بسته تربیت یادگیری برای دانش آموزان در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

 

آیین رونمایی از سه بسته تربیت یادگیری برای دانش آموزان در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا   و به نقل از خانه ملت، آیین رونمایی از «سه بسته تربیت یادگیری» برای دانش آموزان صبح امروز سه‌شنبه با حضور دکتر محمدباقر قالیباف در مراسم گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان برگزار شد.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اهداف ذیل اقدام به تولید سه بسته تربیت یادگیری برای همه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی، دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه کرده است که از امروز در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد و معلمان ارجمند به تدریس ان خواهند پرداخت.

اهداف نام برده عبارت است از:

۱) تقویت همبستگی و انسجام ملی در دفاع از ایران اسلامی

۲) آگاهی‌بخشی درباره زمینه‌ها و عوامل وقوع جنگ تحمیلی

۳) تقویت تاب‌آوری، امید و سلامت روانی دانش‌آموزان

۴) روایت دفاع دوازده‌روزه، رشادت‌ها و جان‌فشانی‌ها و عوامل مؤثر در پیروزی ملت ایران

۵) بیان اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های دفاعی، امنیتی و هسته‌ای

۶) تبیین و تقویت جایگاه مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله و نقطه اتکای دولت و ملت در مسیر رشد، تعالی و پیشرفت کشور.

 

