به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ محمد یوسفی خوش‌قلب، رئیس هیأت وزنه‌برداری نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری مسابقات وزنه‌برداری سیزم نظامیان جهان در شهر بابلسر، اظهار کرد: ما در ایران افتخار برگزاری این دوره از مسابقات وزنه برداری نظامیان جهان را داشتیم. این مسابقات نشان داد که امروز آمادگی جسمانی در نیروهای مسلح، به عنوان یک الزام عملی در جهت اقتدار دفاعی، به صورت جدی پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح ورزش را با عزمی جزم در حوزه‌های همگانی، قهرمانی و پهلوانی دنبال می‌کنند، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وضعیت بسیار مناسبی در زمینه ورزش دارند و این مهم به عنوان جزئی غیرقابل تفکیک از مأموریت‌های نیروهای مسلح، به طور جدی پیگیری می‌شود.

رئیس هیأت وزنه‌برداری نیرو‌های مسلح با بیان اینکه حضور کشورهای مختلف در مسابقات وزنه‌برداری سیزم نیز نشان می‌دهد که ورزش عاملی برای نزدیکی، مودت، دوستی و همدلی در جهت برقراری عدالت در جهان است افزود: نیروهای مسلح نیز به عنوان عضوی از مردم جهان، از این قاعده مستثنی نیستند و ما می‌توانیم پرچمدار رعایت عدالت و انصاف در دنیا باشیم.

وی در ادامه به تلاش‌های نیروی پدافند هوایی برای ترویج ورزش در بین خانواده‌ها اشاره و بیان کرد: نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با توجه به مأموریت‌های گوناگون و متنوعی که دارد، بازهم به مساله ورزش توجه جدی دارد به طوری که پیگیری ورزش به صورت روزانه، هم برای کارکنان و هم برای خانواده‌های عزیز این نیرو در جریان است.

امیر خوش‌قلب در خاتمه با بیان اینکه هیأت رئیسه پدافند هوایی ارتش حمایت‌های همه‌جانبه‌ای را در جهت ترویج ورزش همگانی انجام می‌دهد، گفت: پیگیری ورزش در کوی‌های سازمانی و مدارس نیز به طور جدی در حال پیگیری است و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش نیز حمایت از ورزش را یکی از اولویت‌های ویژه خود قرار داده است تا در ابعاد همگانی، پهلوانی و قهرمانی، ورزش در این نیرو به طور مستمر پیگیری شود.

انتهای پیام/