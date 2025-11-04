درگذشت سرهنگ لوتر یادگاری، خلبان مسیحی نیروی هوایی ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، سرهنگ خلبان لوتر یادگاری، از خلبانان مسیحی پیشکسوت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دار فانی را وداع گفت و به یاران شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر این خلبان قهرمان روز جمعه شانزدهم آبان‌ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کلیسای انجیلی آشوری واقع در تهران، خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، خیابان خسروی، پلاک ۶ برگزار خواهد شد.

در این مراسم، جمعی از خلبانان، همرزمان آن عقاب فقید، خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم حضور خواهند داشت.

سرهنگ یادگاری به واسطه علاقه فراوان به هوانوردی، در آغاز به عنوان نیروی متخصص فنی به استخدام نیروی هوایی ارتش درآمد و پس از گذراندن دوره‌های مقدماتی پرواز در ایران و ایالات متحده، به عنوان خلبان هواپیمای C-۱۳۰ در پایگاه هوایی شیراز مشغول خدمت شد.

با ورود هواپیماهای بوئینگ ۷۰۷ به ایران، وی در زمره نخستین خلبانانی بود که برای پرواز با این هواپیمای سنگین و راهبردی آموزش دید و به عنوان خلبان سوخت‌رسان در پایگاه یکم شکاری تهران ادامه خدمت داد.

سرهنگ یادگاری در دوران دفاع مقدس، یکی از حاذق ترین خلبانان و معلمان پرواز در اقلیم عملیات‌های نیروی هوایی بود و در مأموریت‌های مهمی همچون عملیات «کمان ۹۹» و «حمله به H۳» حضور فعال داشت.

وی در طول خدمت خود، بیش از ۴۵ پرواز مستقیم آموزشی به ایالات متحده آمریکا و دو پرواز با تانکر سوخت‌رسان بوئینگ ۷۰۷ به کشور آلمان انجام داد. همچنین بیش از ۸۵۰۰ ساعت پرواز تشریفاتی در آشیانه ریاست جمهوری اسلامی ایران، در دوران ریاست‌جمهوری مقام معظم رهبری و سال‌های پس از آن، در کارنامه درخشان خود ثبت کرده است.

سرهنگ لوتر یادگاری، خلبان پرتجربه و متعهد نیروی هوایی ارتش، پس از سال‌ها خدمت خالصانه به میهن اسلامی، در سال ۱۳۷۱ به افتخار بازنشستگی نائل آمد.

انتهای پیام/