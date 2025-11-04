بانک آینده همانند طاغوت اقتصادی با همت مسئولان سرنگون شد

به گزارش ایلنا؛ سید موسی موسوی در نشست علنی (سه شنبه 13 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامی‌داشت روز ۱۳ آبان گفت: امروز در آستانه دو رویداد بزرگ تاریخی قرار داریم؛ از یک سو شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، بانویی که در برابر انحراف و ستم زمانه هرگز سکوت نکرد و تا پای جان ایستاد، و از سوی دیگر سیزدهم آبان، نماد ایستادگی امت اسلامی در برابر استکبار؛ این دو رویداد پیامی واحد دارند: مقاومت در برابر ظلم و مبارزه بی‌امان با مستکبران.

این نماینده مردم در مجلس افزود: امروز نیز آمریکای جنایتکار، رژیم منحوس صهیونیستی و همدستان آنان با تحریم‌های ناجوانمردانه و جنگ اقتصادی درصدد ضربه زدن به ملت قهرمان ایران هستند. اما باید پرسید آیا استکبار و فرعون فقط در واشنگتن و تل‌آویو است؟ آیا بانک آینده که هزاران میلیارد تومان به اقتصاد این کشور ضربه وارد کرد، مصداق استکبار داخلی نبوده است؟ گاهی فرعون‌ها در همین آب و خاک، در لباس مدیر و صاحب منصب، ریشه اقتصاد و خود مردم را می‌خشکانند.

موسوی با اشاره به پرونده بانک آینده گفت: الحمدلله این طاغوت اقتصادی بالاخره با همت سران قوا و همکاران عزیزم در مجلس سرنگون شد و امیدوارم همین مسیر در برخورد با سایر بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متخلف نیز تکرار شود.

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس افزود: اتفاقاً تحقق عینی شعار "مرگ بر آمریکا" دقیقاً همین‌جاست؛ یعنی مرگ بر فقر و فساد و تبعیض، و مرگ بر غارتگر بیت‌المال. رهبر فرزانه انقلاب سال‌ها پیش فرمودند بزرگ‌ترین مبارزه با آمریکا، خدمت به این مردم است. هرکس می‌خواهد با دشمنان ملت مبارزه عملی و کارآمد کند باید با فساد مبارزه کند، چراکه ابزارهای دشمن در درون کشور ما عبارت است از تبعیض و فاصله طبقاتی؛ سال‌ها از این کلام حکیمانه رهبر انقلاب گذشته، اما کو گوش شنوا؟

وی ادامه داد: متأسفانه امروز گرانی شدید کالاها و تورم افسارگسیخته، کمر مردم را شکسته است. مسکن به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده، کارمندان خدوم از ناترازی دخل و خرج، کاسه "چه کنم" به دست گرفته‌اند. کارگران زحمتکش سال‌هاست چشم‌انتظار تبدیل وضعیت استخدامی مانده‌اند. جوانان دانشگاهی زیر بار سنگین تحصیل و با دستمزدهای ناچیز، آینده‌ای مبهم پیش‌روی خود می‌بینند و بازنشستگان نیز میان آرزوهای بزرگ و درآمدهای کوچک در تنگنای امید دست‌وپا می‌زنند.

وی همچنین گفت: آقایان! وقت وعده سپری شده، ملت عمل می‌خواهد. به صراحت می‌گویم اگر دولت نتواند چاره‌ساز معیشت مردم باشد، مجلس باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود دولت را پاسخگو کند.

موسوی در ادامه خطاب به وزیر نیرو گفت: برای دهمین بار در خصوص آبرسانی به پنج بخش شهرستان لامرد هشدار می‌دهم. مردم آب خوردن ندارند و در خشکسالی و گرمای طاقت‌فرسای ۵۰ درجه، له‌له می‌زنند، اما آقایان در دفاتر خود در تهران نشسته‌اند و فقط سر خرمن وعده می‌دهند.

وی افزود: ابرپروژه حیاتی انتقال آب از دریا به فارس هم که به لطف حمایت‌های بی‌دریغ حضرات در تأمین سرمایه‌گذار شکل گرفته بود، اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آن از وضعیت بی‌برقی و این هم از وضعیت بی‌آبی! جناب وزیر نیرو، مردم دیگر طاقت شنیدن جمله “در دست بررسی است” را ندارند؛ اقدام عملی می‌خواهند، فقط اقدام عملی.

موسوی خطاب به رئیس‌جمهور و معاون اول دولت گفت: در خصوص قفل شدن درهای طرح‌های تقسیمات کشوری بارها تذکر داده‌ام. اکنون قریب به یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت چهاردهم می‌گذرد اما اجازه نداده‌اید حتی یک طرح ایجاد جدید شهرستان جدید در جلسه دولت مطرح شود. این تصمیم شما خلاف قانون و موجب تضییع حقوق مسلم مردم است.

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس در ادامه با اشاره به عملکرد وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: پیشنهاد می‌دهم تعدادی از پروژه‌های این وزارتخانه در شهرستان‌های لامرد و مهر را به وزارت میراث فرهنگی واگذار کنند، چون دیگر در حال تبدیل شدن به آثار باستانی هستند! از استخر کارگری لامرد که ۱۷ سال از کلنگ‌زنی‌اش می‌گذرد، تا ساختمان فنی‌وحرفه‌ای مهر و درمانگاه تأمین اجتماعی، همه باید هرچه سریع‌تر تکمیل و راه‌اندازی شوند.

موسوی سپس خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: وضعیت در این وزارتخانه فاجعه‌بار شده است. برای هر پروژه ده‌ها جلسه برگزار می‌شود، اما دریغ از کوچک‌ترین نتیجه! این حجم از بی‌خیالی واقعاً عجیب است. مصداق بارز آن عملکرد سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص افزایش پروازهای فرودگاه بین‌المللی لامرد و همچنین شرکت شهرهای جدید کشور درباره شهر جدید تابناک است. آقایان جز گفتاردرمانی و وعده‌های پوچ و توخالی هیچ اقدامی نمی‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی و دامپروری گفت: وزیر جهاد کشاورزی؛ وضعیت دامداران و کشاورزان ما بغرنج است. گرانی سرسام‌آور نهاده‌های دامی و خوراک دام، نفس این قشر زحمتکش را به شماره انداخته است. اگر فکری عاجل نشود، امنیت غذایی و معیشت هزاران خانوار به مخاطره می‌افتد.

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس همچنین خطاب به وزیر بهداشت گفت: عرصه سلامت مردم هرگز نباید بازیچه سیاست شود. اما امروز در تعدادی از عزل و نصب‌ها در دانشگاه علوم پزشکی شیراز متأسفانه شاهد اتفاقاتی هستیم که فعلاً به همین مقدار بسنده می‌کنم. اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد، ناگزیر خواهم بود مجدداً پشت همین تریبون قرار بگیرم.

موسوی در پایان سخنان خود با تأکید بر وفاداری مردم حوزه انتخابیه‌اش به نظام و انقلاب گفت: آقای رئیس‌جمهور و آقایان وزرا! مردمان شریف مهر و لامرد همان‌هایی هستند که در دوران دفاع مقدس شجاعانه تا پای جان جنگیدند. امروز نیز انتظار دارند دولت لااقل به اندازه یک درصد غیرت آنان برای حل مشکلات‌شان اقدام عملی انجام دهد.

