به گزارش ایلنا، مهدی اسماعیلی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز را گرامی می‌داریم.

نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس اظهار کرد: امروز، جوامع بشری بیش از گذشته به جنایتکاری و خوی استکباری آمریکا و رژیم پلید صهیونیستی پی برده‌اند و موجی از خشم، غضب و نفرت جهانی از چنین رژیم‌های جلاد و بی‌رحم به وجود آمده است. امیدواریم به مدد الهی، شاهد اضمحلال و شکستن هیمنه پوشالی آنها در آینده نزدیک باشیم.

وی خطاب به وزیر راه، ادامه داد: خانم صادق به مشکلات راه های فرعی و اصلی و شریانی به ویژه اجرای باند دوم سرچم به میانه، مشکلات حاد مسکن مردم و بی برنامگی در اجرای وظایف این وزارتخانه، بی توجه است.

اسماعیلی تصریح کرد: در صورت استقرار چنین کم توجه‌هایی به شهرستان‌های میانه و ترکمانچای، از سایر ابزارهای قانونی خود برای پاسخگو کردن وزیر راه و شهرسازی استفاده خواهم کرد.

نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس گفت: شرکت‌های خودروساز سایپا و ایران خودرو دارای عملکرد ضعیف بوده و در تولید خودرو نامرغوب و غیرایمن و تحویل به موقع آن ارابه‌های مرگ ناتوان هستند؛ بنا به گزارش‌های مکرر مردمی، تحویل خودروها گاها بیش از ۷ الی ۸ ماه به تاخیر افتاده و شان و حقوق شهروندی به رعایت نمی‌شود لذا باید عذرخواهی کرده و سریعا این رویه را اصلاح کنید.

