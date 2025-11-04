خبرگزاری کار ایران
خانم صادق به مشکلات راه‌های فرعی، اصلی و شریانی بی‌توجه است

نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس خطاب به وزیر راه، ادامه داد: خانم صادق به مشکلات راه های فرعی و اصلی و شریانی به ویژه اجرای باند دوم سرچم به میانه، مشکلات حاد مسکن مردم و بی برنامگی در اجرای وظایف این وزارتخانه، بی توجه است.

به گزارش ایلنا، مهدی اسماعیلی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز را گرامی می‌داریم.

نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس اظهار کرد: امروز، جوامع بشری بیش از گذشته به جنایتکاری و خوی استکباری آمریکا و رژیم پلید صهیونیستی پی برده‌اند و موجی از خشم، غضب و نفرت جهانی از چنین رژیم‌های جلاد و بی‌رحم به وجود آمده است. امیدواریم به مدد الهی، شاهد اضمحلال و شکستن هیمنه پوشالی آنها در آینده نزدیک باشیم.

وی خطاب به وزیر راه، ادامه داد: خانم صادق به مشکلات راه های فرعی و اصلی و شریانی به ویژه اجرای باند دوم سرچم به میانه، مشکلات حاد مسکن مردم و بی برنامگی در اجرای وظایف این وزارتخانه، بی توجه است.

اسماعیلی تصریح کرد: در صورت استقرار چنین کم توجه‌هایی به شهرستان‌های میانه و ترکمانچای، از سایر ابزارهای قانونی خود برای پاسخگو کردن وزیر راه و شهرسازی استفاده خواهم کرد.

نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس گفت: شرکت‌های خودروساز سایپا و ایران خودرو دارای عملکرد ضعیف بوده و در تولید خودرو نامرغوب و غیرایمن و تحویل به موقع آن ارابه‌های مرگ ناتوان هستند؛ بنا به گزارش‌های مکرر مردمی، تحویل خودروها گاها بیش از ۷ الی ۸ ماه به تاخیر افتاده و شان و حقوق شهروندی به رعایت نمی‌شود لذا باید عذرخواهی کرده و سریعا این رویه را اصلاح کنید.

