ایران در جنگ ۱۲ روزه برابر هشت سرویس جاسوسی ایستاد

معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا گفت: هشت سرویس جاسوسی جهان در جنگ ۱۲ روزه، برای حمایت از رژیم صهیونیستی بسیج شدند، اما اقتدار نظامی و پشتیبانی مردمی جمهوری اسلامی، تمام نقشه‌های آنان را ناکام گذاشت.

به گزارش ایلنا، سردار رسول سنایی‌راد روز سه‌شنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در قزوین با گرامیداشت یاد و نام شهیدان دانش‌آموز اظهار کرد: امام خمینی (ره) در دهه ۴۰ در برابر روحیه استکباری ایستاد و ۱۳ آبان نماد مقاومت و جانفشانی جوانانی است که برای انقلاب اسلامی ایستادگی کردند.

وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ افزود: این حرکت انقلابی، پایان سلطه‌جویی و فریبکاری دولتی بود که همواره در امور داخلی ملت‌ها دخالت می‌کرد و به تعبیر امام راحل انقلاب دوم ملت ایران رقم خورد.

معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا تصریح کرد: آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد تا حمله طبس و تحریک صدام علیه جمهوری اسلامی، همواره در پی سرنگونی و تضعیف استقلال ایران بوده است، اما هر بار با شکست روبه‌رو شد.

وی ادامه داد: کودتای نقاب (نوژه) نیز با هدایت آمریکا طراحی شد، اما مردم و نیرو‌های انقلابی با هوشیاری آن را خنثی کردند و این تجربه نشان داد که ملت ایران در برابر توطئه‌های جاسوسی و براندازی، مصمم و آگاه است.

معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز رژیم صهیونیستی با پشتیبانی هشت سرویس جاسوسی وارد میدان شد، اما جمهوری اسلامی با تکیه بر توان داخلی و حمایت مردمی، مانع تحقق اهداف آنان شد و اقتدار ملی ایران را به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به چهره واقعی آمریکا گفت: آمریکای امروز را باید در سیمای ترامپ شناخت، سیاستمداری خودشیفته و متکبر که حتی به متحدان خود نیز رحم نمی‌کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: ترامپ همان کسی است که هنگام سفر به قطر، از هواپیما پیاده نشد و امیر کشور را به پای پلکان فراخواند، اما ملت ایران هرگز چنین تحقیر و سلطه‌ای را نمی‌پذیرد.

معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در غرب آسیا در برابر نظم فرعونی ایالات متحده ایستاده و با تکیه بر ایمان، اقتدار و دانش بومی توانسته است نقشه‌های استکبار جهانی را نقش بر آب کند.

 در پایان این مراسم زنگ مبارزه با استکبار زده شد و بیانیه محکومیت دشمنان جمهوری اسلامی در قالب نظام سلطه قرائت شد.

