به گزارش ایلنا، سیدحسن هاشمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تشکر از کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که گزارش جامعی در صحن ارائه داد، گفت: به نظر می‌رسد اصلاح برخی از مقررات دیگر هم به انضمام پیشنهادات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ضرورت دارد در جهت ابهام زدایی از برخی مقررات و کمک به تسهیل کسب و کارها انجام شود.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه می‌دانیم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قوانین قبل از آن از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌تواند در اقتصاد کشور به خصوص اقتصاد کلان بسیار مؤثر باشد و باعث کاهش هزینه زمان فرایندها، صدور مجوزها و افزایش شفافیت خصوصا حذف امضاهای طلایی شود، همچنین تشویق به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار از آثار مثبت آن است که مورد انتظار بود.

وی در قالب سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اشکالات و ایرادات مهمی در خصوص فرآیندها وجود دارد که متوجه وزارتخانه متبوع جنابعالی است، چرا در خصوص صدور مجوزهای بی‌نام که براساس ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها باید توسط درگاه ملی مجوزها ارائه شود تا متقاضیان بتوانند از آن استفاده کنند اقدام مؤثری نشده است که در جهت تسهیل مسایل اقتصادی کشور و اشتغال کمک بسزایی کند و متاسفانه زیرساخت‌های لازم برای آن محقق نشده است.

هاشمی اظهار کرد: آیا دقت کرده‌اید چه مقدار از مجوزهای صادر شده باطل شده‌اند این موضوعی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

