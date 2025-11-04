ضرورت تعیین تکلیف آموزشیاران نهضت سوادآموزی و حق التدریسی

به گزارش ایلنا، سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش، گفت: روز دانش آموز است و لازم می دانم به وزیر آموزش و پرورش در خصوص آمار بالای ترک تحصیل در استان هرمزگان یعنی ۲۷ هزار و ۵۲۶ نفر دانش آموز در این استان و ۱۱ نفر در شرق آن ترک تحصیل کردند که بسیار بالا است و وزیر باید اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح بازگشت به تحصیل آن ها و ارتقای سطح کیفی آموزش در این منطقه اقدام کرده و ابلاغ کند.

نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی، ادامه داد: کشاورزان، باغداران و گلخانه داران با توجه به شرایط سخت اقتصادی و معیشتی نیاز به دریافت تسهیلات دارند، همچنین وام کشاورزانی که توانایی بازپرداخت ندارند نیز استمهال شود.

وی در تذکر به وزیر صمت، تصریح کرد: لازم است در جهت حل مشکل مربوط به تامین سوخت ماشین آلات راهداری و کشاورزی و صنعتی، به ویژه ماشین آلات سیار همچون بولدوزر و جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی بیمه به این اقشار اقدام شود.

هاشمی نخل ابراهیمی در تذکر به وزیر نیرو، اظهار کرد: لازم است روند موافقت با تامین آب طرح های تولیدی و خدماتی برای حمایت از تولید اشتغال زا و تامین آب شهرهای این منطقه تسریع شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در تذکر به وزیر کشور گفت: لازم است توجه بیشتری به تامین زیرساخت های روستاها، شهرها و تامین اعتبار بیشتر برای توسعه روستایی داشته باشید.

وی در تذکر به وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش تاکید کرد: لازم است نیروهای شرکتی، حق التدریسی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی ها تعیین تکلیف شوند.

این نماینده مردم در مجلس در تذکر به وزیر راه و شهرسازی خواستار تسریع در روند احداث راه های اصلی و فرعی منطقه شرق استان هرمزگان به خصوص بشاگرد و رودخانه شد.

انتهای پیام/