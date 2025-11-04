هاشمی نخل ابراهیمی در تذکر شفاهی:
ضرورت تعیین تکلیف آموزشیاران نهضت سوادآموزی و حق التدریسی
نماینده مردم میناب در مجلس از وزیر آموزش و پرورش خواست با توجه به تعداد ۲۷ هزار و ۵۲۶ دانش آموز ترک تحصیل کرده در استان هرمزگان نسبت به اجرای طرح بازگشت به تحصیل آن ها اقدام شود.
به گزارش ایلنا، سید عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش، گفت: روز دانش آموز است و لازم می دانم به وزیر آموزش و پرورش در خصوص آمار بالای ترک تحصیل در استان هرمزگان یعنی ۲۷ هزار و ۵۲۶ نفر دانش آموز در این استان و ۱۱ نفر در شرق آن ترک تحصیل کردند که بسیار بالا است و وزیر باید اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح بازگشت به تحصیل آن ها و ارتقای سطح کیفی آموزش در این منطقه اقدام کرده و ابلاغ کند.
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی، ادامه داد: کشاورزان، باغداران و گلخانه داران با توجه به شرایط سخت اقتصادی و معیشتی نیاز به دریافت تسهیلات دارند، همچنین وام کشاورزانی که توانایی بازپرداخت ندارند نیز استمهال شود.
وی در تذکر به وزیر صمت، تصریح کرد: لازم است در جهت حل مشکل مربوط به تامین سوخت ماشین آلات راهداری و کشاورزی و صنعتی، به ویژه ماشین آلات سیار همچون بولدوزر و جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی بیمه به این اقشار اقدام شود.
هاشمی نخل ابراهیمی در تذکر به وزیر نیرو، اظهار کرد: لازم است روند موافقت با تامین آب طرح های تولیدی و خدماتی برای حمایت از تولید اشتغال زا و تامین آب شهرهای این منطقه تسریع شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در تذکر به وزیر کشور گفت: لازم است توجه بیشتری به تامین زیرساخت های روستاها، شهرها و تامین اعتبار بیشتر برای توسعه روستایی داشته باشید.
وی در تذکر به وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش تاکید کرد: لازم است نیروهای شرکتی، حق التدریسی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی ها تعیین تکلیف شوند.
این نماینده مردم در مجلس در تذکر به وزیر راه و شهرسازی خواستار تسریع در روند احداث راه های اصلی و فرعی منطقه شرق استان هرمزگان به خصوص بشاگرد و رودخانه شد.