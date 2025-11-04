به گزتارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌ محمدصادق اکبری در حاشیه حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و تسلیت تقارن این روز با ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س)، اظهار داشت: حضور گسترده و پرشور مردم مؤمن و انقلابی ایران اسلامی در این روز مهم، جلوه‌ای از اتحاد ملی، بصیرت دینی و انسجام مثال‌زدنی ملت ایران دارد که با تکیه بر ایمان، ولایت‌پذیری و روحیه مقاومت، در برابر تمامی توطئه‌ها و زیاده‌خواهی‌های دشمنان ایستاده‌اند.

وی با اشاره به شعار محوری امسال راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با عنوان «متحد و استوار، مقابل استکبار» افزود: این شعار، بازتاب همبستگی و استقامت ملت ایران در برابر جبهه ظلم و زور است؛ ملتی که با الهام از آرمان‌های امام راحل (ره)، رهنمود‌های مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) و در پرتو خون پاک شهیدان سرافراز، مسیر عزت و پیشرفت را با صلابت ادامه می‌دهد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه انسجام ملی و ایمان مردم، بزرگ‌ترین سرمایه در خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان است، بیان کرد: امروز حضور پرشور و آگاهانه نسل جوان، به‌ویژه دانش‌آموزان، نشان‌دهنده بیداری، مسئولیت‌پذیری و هوشمندی آینده‌سازان این مرز و بوم است؛ نسلی که با ایمان به وعده الهی و تبعیت از ولایت، راه پرافتخار حمایت از نظام را ادامه می‌دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روز ۱۳ آبان یادآور سه رخداد سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸؛ سه رویدادی که همچون حلقه‌های زنجیره‌ای پیوسته، نماد استکبارستیزی، استقلال‌خواهی و پایداری ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی به شمار می‌رود.

در این راهپیمایی پرشور، اعضای شورای قضایی استان سمنان نیز همگام با مردم مؤمن، شهیدپرور و ولایت‌مدار استان، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌اکبری را همراهی کردند و با حضور پررنگ خود، بر تعهد دستگاه قضایی استان در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، دفاع از ارزش‌های دینی و تقویت روحیه همبستگی ملی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان تأکید ورزیدند.

گفتنی است در راهپیمایی باشکوه یوم‌الله ۱۳ آبان، نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان، استاندار سمنان، مسئولان اجرایی، نظامی و انتظامی استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند.