مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

استکبار جهانی دشمن استقلال ملت‌هاست/ ایستادگی ملت‌ها تنها راه مقابله با استکبار جهانی است

استکبار جهانی دشمن استقلال ملت‌هاست/ ایستادگی ملت‌ها تنها راه مقابله با استکبار جهانی است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه روحیه استکبارستیزی میراث ماندگار امام خمینی (ره) و نشانه عزت ملت ایران است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است که نظام سلطه به هیچ قانون و معاهده‌ای پایبند نیست و تنها منافع خود را ملاک حق و باطل می‌داند.

به گزارش ایلنا، ذبیح الله خداییان در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز ۱۳ آبان یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی و نماد بیداری، آگاهی و استقلال‌طلبی ملت‌های آزاده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماهیت سلطه‌جویانه قدرت‌های جهانی گفت: متأسفانه نظام سلطه قوانین و مقررات بین‌المللی را تنها در صورتی اجرا می‌کند که تأمین‌کننده منافع خودشان باشد. هرگاه احساس کنند عهدنامه یا کنوانسیونی در تعارض با منافعشان است، بی‌هیچ تردیدی از آن خارج می‌شوند. این رویکرد دوگانه و غیرانسانی به خوبی نشان می‌دهد که عدالت در قاموس استکبار جایی ندارد.

وی افزود: برخورد دوگانه قدرت‌های جهانی در عرصه بین‌الملل، امروز برای همگان آشکار است؛ گاه در برابر یک موضوع جزئی در کشوری مستقل، شورای امنیت به سرعت تشکیل جلسه می‌دهد و قطعنامه صادر می‌کند، اما در برابر کشتار مردم بی‌گناه در سرزمین‌های اشغالی یا جنایات فجیع در برخی مناطق دنیا، سکوتی سنگین و شرم‌آور اختیار می‌کند. این همان «عدالت به سبک غربی» است که تنها برای حفظ منافع خودشان معنا پیدا می‌کند.

خداییان با اشاره به نقش آمریکا در جنگ ۱۲ روزه رژیم اشغالگر قدس علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران که آمریکا نیز مستقیما وارد آن شد و منتهی به شهادت بیش از هزار نفر از شهروندان بیگناه ایران شد، نمونه‌ای آشکار از حاکمیت قانون جنگل در نظام بین‌الملل است. این رخداد نشان داد زمانی که قدرت‌های بزرگ بخواهند، قواعد بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند و به هر کشور مستقلی حمله می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تجربه ملت ایران نشان داده است که تنها راه حفظ استقلال و عزت، ایستادگی، خودباوری و تکیه بر توان داخلی است. ملت ما در طول چهار دهه گذشته ثابت کرده است که می‌تواند بدون وابستگی به بیگانگان مسیر پیشرفت، عدالت و اقتدار را طی کند.

وی در پایان تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که ملت‌ها بیدار شوند، فریب شعار‌های قدرت‌های بزرگ را نخورند و با اتکا به اراده و ظرفیت‌های درونی خود، مسیر رهایی از سلطه و استثمار را انتخاب کنند. ایران با تکیه بر ایمان مردم، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و تجربه تاریخی خود، پرچمدار این مبارزه جهانی با آمریکا است.

