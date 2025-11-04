نیکزاد در صحن علنی:
قانون تسهیل کسب و کار در عمل اجرایی نشده است
نایب رئیس مجلس با انتقاد از طولانی بودن صدور مجوزهای و ادامه وجود امضاهای طلایی تأکید کرد: اجرای قوانین تسهیل کسب و کار و توسعه درگاه ملی مجوزها تاکنون به درستی انجام نشده و راه نجات اقتصاد، نظارت دقیق و اجرای کامل این قانون است.
به گزارش ایلنا، علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی امروز (سهشنبه؛ ۱۳ آبان) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواستار برگزاری ماهانه جلسات هیأت مقرراتزدایی و شورای ملی تأمین مالی گفت: این جلسات تاکنون به صورت منظم برگزار نشده و نیازمند اهتمام جدی است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم مجلس بوده و هدف آن سادهسازی راهاندازی کسب و کارها است که پشتیبان آن قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت است که در عمل اتفاقی در این خصوص انجام نشده و دستگاهها در صدور مجوز کوتاهی کردهاند ، شما میتوانید اقتصاد را نجات دهید بنابراین باید تلاش شود در راستای صدور مجوزها عنایت لازم انجام شود.
وی با تأکید بر اهمیت از بین رفتن امضاهای طلایی و تسهیل در صدور مجوزها افزود: علیرغم تلاشها اما این اتفاق نیفتاده است؛ از ۴ هزار و ۷۰۰ مجوز شناسایی شده، ۲۲۵ مورد هنوز صادر نشده است؛ هرچند این رقم ۵ درصد است اما اهمیت بالایی دارد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با انتقاد از طولانی بودن زمان صدور مجوزها، نبود توسعه درگاه ملی مجوزها و ادامه بروکراسی اداری، گفت: یکی از دلایل نارضایتی مردم از نظام و دولت، کندی و پیچیدگی روند صدور مجوزها است و امضای طلایی همچنان وجود دارد ، همچنین شناسه یکتا برای انجام روند الکترونیکی صدور مجوزها انجام نشده است.
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف در صدور مجوزهای زمین پایه بیان کرد: وزارت اقتصاد باید در این زمینه با توجه به اختیارات خود اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین دولت اعلام میکند که بستههای سرمایهگذاری بینام آماده است و اعلام میکند برای سرمایهگذاری اقدام شود اما این کار نیز انجام نشده از این رو وزارت کشور و استانداران باید به کمک وزیر بیایند تا بستههای سرمایهگذاری آماده باشد. یکی از کارهای اساسی استانداران نیز باید همین امر باشد تا تمامی اقدامات و هزینهها پرداخت شود تا کار شروع شود.
نیکزاد همچنین با اشاره به عدم اجرای توسعه درگاه ملی مجوزها ادامه داد: تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی در خصوص مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها است، دولت خلق الساعه مقررات وضع میکند از این رو وزیر اقتصاد باید مانع آن شود. رتبه کشورمان در شاخصهای جهانی سهولت برای کسب و کار مناسب نیست بنابراین قرار بود این قانون مصوب شود تا محوز سهل و آسان صادر شود و نظارت قوی و محکم باشد اما این کار نیز انجام نشده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: هر دستگاه، بانک امور، صنفی و وزارتخانه یک شناسه دارد که باید وزیر اقتصاد دستور دهد که همه این موارد یک شناسه شود که باید این امر نیز اجرایی شود.
نیکزاد در پایان تأکید کرد: راه نجات اقتصاد، اجرای صحیح قوانین و نظارت دقیق بر صدور مجوزهاست تا مردم برای فعالیتهای اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.