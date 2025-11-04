معینیآرانی در صحن علنی:
اجرای ناقص قانون تسهیل صدور مجوزها موجب تداوم بروکراسی میشود
نماینده مردم «کاشان، آران و بیدگل» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، گفت: قانون خوب زمانی اثرگذار است که اجرای درستی داشته باشد؛ درحالیکه بسیاری از دستگاهها هنوز الزامات قانونی را بهطور کامل در درگاه ملی مجوزها اعمال نکردهاند.
به گزارش ایلنا، مصطفی معینیآرانی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، گفت: از کمیسیون ویژه که در راستای وظیفه نظارتی مجلس این گزارش را تهیه کردهاند، تشکر میکنم. قانون خوب اگر اجرای خوب نداشته باشد، ثمرهای نخواهد داشت.
وی افزود: گزارش کمیسیون در چهارچوب مشخصی تنظیم شده که شامل بیان مسئله، ارزیابی اجرای مهمترین احکام قوانین صدور مجوز، جمعبندی و ارائه پیشنهادات است. در بخش ارزیابی، کمیسیون بهدرستی به ضعف عملکرد برخی دستگاهها در تکمیل و ثبت اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور اشاره کرده است.
معینیآرانی تصریح کرد: براساس این گزارش، تعدادی از دستگاهها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اقتصاد دانش بنیان، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، فدراسیونهای ورزشی، سازمان پدافند غیرعامل هنوز شناسنامه صدور مجوزهای خود را بهطور کامل در درگاه ملی مجوزها ثبت نکردهاند.
وی ادامه داد: همچنین در بخش ثبت درخواست و صدور مجوزها نیز دستگاههایی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها)، وزارت بهداشت، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به تکالیف خود بهصورت کامل عمل نکردهاند.
نماینده مردم «کاشان، آران و بیدگل» در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: اجرای ناقص این قانون موجب تداوم بروکراسی و مانعتراشی در مسیر فعالیتهای اقتصادی مردم میشود.