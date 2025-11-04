به گزارش ایلنا، مصطفی معینی‌آرانی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، گفت: از کمیسیون ویژه که در راستای وظیفه نظارتی مجلس این گزارش را تهیه کرده‌اند، تشکر می‌کنم. قانون خوب اگر اجرای خوب نداشته باشد، ثمره‌ای نخواهد داشت.

وی افزود: گزارش کمیسیون در چهارچوب مشخصی تنظیم شده که شامل بیان مسئله، ارزیابی اجرای مهم‌ترین احکام قوانین صدور مجوز، جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات است. در بخش ارزیابی، کمیسیون به‌درستی به ضعف عملکرد برخی دستگاه‌ها در تکمیل و ثبت اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور اشاره کرده است.

معینی‌آرانی تصریح کرد: براساس این گزارش، تعدادی از دستگاه‌ها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اقتصاد دانش بنیان، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان پدافند غیرعامل هنوز شناسنامه صدور مجوزهای خود را به‌طور کامل در درگاه ملی مجوزها ثبت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در بخش ثبت درخواست و صدور مجوزها نیز دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها)، وزارت بهداشت، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به تکالیف خود به‌صورت کامل عمل نکرده‌اند.

نماینده مردم «کاشان، آران و بیدگل» در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: اجرای ناقص این قانون موجب تداوم بروکراسی و مانع‌تراشی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی مردم می‌شود.

