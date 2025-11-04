به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ علی محمد نایینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تشکر از حضور باشکوه مردم مؤمن و انقلابی استان البرز در راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان، گفت: این اولین راهپیمایی پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که یکبار دیگر پایبندی به شعار‌های انقلاب، روحیه استکبارستیزی و اتحاد مقدس مردم ایران را در مقابل رسانه‌های جهانی به نمایش گذاشت.

وی با تسلیت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان صرفاً یادآوری یک خاطره گذشته یا بازخوانی یک اتفاق ساده تاریخی نیست و نامگذاری آن به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار» نیز یک حرکت صرفاً نمادین نیست.

سردار نایینی با اشاره به سه واقعه سرنوشت‌ساز ۱۳ آبان، افزود: این روز یادآور تبعید حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به دستور آمریکا، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است که هر سه رویداد، هویتی مشترک دارند؛ اولی سرآغاز انقلاب، دومی شتاب‌دهنده و سومی کامل‌کننده آن بود.

تسخیر لانه جاسوسی: انقلاب دوم و بزرگ‌تر

وی با بیان اینکه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا اقدامی خودجوش، حساب‌شده، دفاعی و پیش‌دستانه برای قطع مداخلات آمریکا بود، گفت: این اقدام بر اساس برآورد‌های اطلاعاتی دقیق و درک عمیق از طرح‌های آمریکا علیه ایران انجام شد و تبلور انتخاب راهبردی میان مسیر مقاومت، عزت و استقلال در برابر سازش و تسلیم بود.

سخنگوی سپاه با اشاره به اینکه برخی با انگیزه‌های متفاوت، اشغال سفارت آمریکا را اقدامی اشتباه و سرآغاز گرفتاری برای جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند، اظهار کرد: امام خمینی (ره) از این اقدام دانشجویان پیرو خط امام حمایت صریح و قاطع کردند و آن را «انقلاب دوم و بزرگ‌تر از انقلاب اول» نامیدند.

شناخت واقعی آمریکا؛ از کودتا تا جنگ ۱۲ روزه

وی افزود: دشمنی آمریکا با ملت ایران نه سوءتفاهم تاریخی و نه سیاست مقطعی، بلکه ذاتی است و انقلاب اسلامی را تهدیدی برای منافع خود در غرب آسیا می‌داند.

سردار نایینی با بیان اینکه تاریخ معاصر ایران فهرست بلندی از دشمنی‌ها، توطئه‌ها و دخالت‌های آمریکا را نشان می‌دهد، گفت: مقابله با ایران مستقل از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد و با پیروزی انقلاب تشدید گردید و تا امروز ادامه دارد.

وی با اشاره به شناخت آمریکا از طریق کودتا‌ها در ایران، هائیتی، کنگو، گواتمالا، شیلی، برزیل و ونزوئلا، بیان کرد: آمریکا را با بی‌ثبات‌سازی کشورها، اختلاف‌افکنی خونین در جهان اسلام، طراحی انقلاب‌های رنگی، حمایت از نظام‌های مستبد، جنگ در افغانستان، عراق، یمن، لیبی و شرق مدیترانه، پدیده تروریسم تکفیری و داعش، حمایت مطلق از رژیم کودک‌کُش صهیونیستی، بمباران فلسطین، لبنان، عراق، یمن و ایران، خدعه، نیرنگ، عهدشکنی و قتل‌عام سیاهان و سرخ‌پوستان می‌شناسیم.

شکست‌های پی‌درپی آمریکا در برابر ملت ایران

سخنگوی سپاه افزود: نظام سیاسی آمریکا هر آنچه در توان داشت علیه ملت ایران به کار گرفت، اما تمام صفحات تاریخ ۴۷ ساله پر از شکست‌های آشکار آمریکا و پیروزی‌های ملت ایران است.

وی با بیان اینکه تجربیات تاریخی از کودتای ۲۸ مرداد تا جنگ ۱۲ روزه به قاعده بی‌اعتمادی ساختاری به آمریکا تبدیل شده، گفت: دانشجویان با تسخیر سفارت، اعتراض خود را به پناه دادن به شاه، غارت اموال ایران، تبدیل سفارت به مرکز توطئه و کودتا نشان دادند.

اسناد لانه جاسوسی و افشای توطئه‌های آمریکا

سردار نایینی یادآور شد: مطالبه دانشجویان، بازگرداندن شاه مخلوع و ثروت‌های غارت‌شده بود که خواست همه مردم ایران به جز لیبرال‌های آمریکایی بود و امام و همه مردم از آن حمایت کردند.

وی افزود: تسخیر لانه جاسوسی، سفارت را به عنوان پایگاه جمع‌آوری اطلاعات سیا، اتاق جنگ و مرکز طراحی توطئه علیه انقلاب افشا کرد و اگر انجام نمی‌شد، آمریکایی‌ها مسیر انقلاب را تغییر می‌دادند.

سخنگوی سپاه با اشاره به اسناد به‌دست‌آمده، بیان کرد: مشخص شد بسیاری از اعضای سفارت، عوامل سیا بودند و دولت آمریکا پیش از تسخیر، اقدامات خصمانه‌ای مانند حمایت از ضدانقلاب، برنامه‌ریزی کودتا، بلوکه کردن اموال و لغو قرارداد‌های تسلیحاتی انجام داده بود.

جنگ ۱۲ روزه؛ پروژه آمریکایی با اجرای صهیونیستی

وی با بیان اینکه در ۴۶ سال پس از تسخیر، آمریکا تهدیدات نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود را گسترده‌تر کرد، اظهار کرد: در فتنه ۸۸ نقش آمریکایی‌ها آشکار بود، تحریم‌های فلج‌کننده از خرداد ۸۸ آغاز شد، دانشمندان ترور شدند، فتنه ۱۴۰۱ برپا شد، در مذاکرات بدعهدی کردند و جنگ ۱۲ روزه را تحمیل نمودند.

سردار نایینی افزود: تسخیر سفارت دست آمریکا را قطع کرد، شبکه‌های جاسوسی لو رفت، ابهت پوشالی آمریکا فرو ریخت و صدور تفکر انقلابی به جهان شتاب گرفت.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گفت: این جنگ پروژه آمریکایی با کارفرمایی آمریکا و اجرای رژیم صهیونیستی بود؛ ایران تنها در برابر کل ناتو و سنتکام ایستاد و دشمن شکست سنگین خورد.

هشدار رهبر انقلاب؛ مرگ بر آمریکا تا ابد

سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: اسناد لانه جاسوسی نشان داد سفارت بیش از مرکز دیپلماتیک، ایستگاه سیا با ماموریت اطلاعاتی و عملیاتی بود و دیپلماسی برای آمریکا پوششی برای نفوذ و براندازی است.

وی با نقل قول از مقام معظم رهبری، افزود: تا زمانی که رژیم آمریکا بر مبنای شرارت، دخالت، خباثت و رذالت حرکت می‌کند، شعار «مرگ بر آمریکا» از دهان ملت ایران نخواهد افتاد و مکرراً به مسئولان تأکید کردند به قول، حرف، لبخند و امضای آمریکایی‌ها اعتماد نکنید.

همدلی مردم در جنگ ۱۲ روزه و راهبرد دشمن پساجنگ

سردار نایینی تأکید کرد: جنگ ۱۲ روزه نشان داد دولتمردان آمریکایی قابل اعتماد نیستند و مردم ایران موقعیت‌شناس بودند و با همدلی، سپر پولادین شدند.

وی با بیان اینکه تمرکز دشمن پساجنگ بر تخریب انسجام ملی است، اظهار کرد: راهبرد دشمن ساخت روایت پیروزی از جنگ قبلی و تولید ترس از جنگ جدید است و اقتصاد، ثبات سیاسی و روان جامعه را هدف قرار داده تا ایران نگران و ناامید شود.

ایران قوی؛ تنها راه علاج پیشرفت کشور

سخنگوی سپاه افزود: امروز کشور امن‌تر، آمادگی‌های نظامی بیشتر و بازدارندگی رو به افزایش است؛ ضعف‌های دشمن آشکارتر و ما برای شکست سنگین‌تر آماده‌ایم.

وی با اشاره به ایران قوی به عنوان کشوری مقتدر در همه ابعاد، گفت: قوی شدن راه علاج پیشرفت است و اولین مؤلفه آن استقلال و تکیه بر توان داخلی است.

سردار نایینی تأکید کرد: قوی شدن یعنی اتکا بر تولید داخلی، دانش بومی و مدیریت هوشمند منابع؛ با اصلاح ساختار‌های اقتصادی و مدیریتی، بخش بزرگی از قدرت ملی بالفعل می‌شود.

وی افزود: مولفه دیگر قدرت علمی و تبدیل علم به فناوری و صنعت است که به قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی منجر می‌شود؛ اقتصاد قوی ستون فقرات استقلال و رفاه است.

سخنگوی سپاه با نقل قول از مقام معظم رهبری، گفت: قوی شدن حرکت جمعی از مردم، نخبگان، مدیران و کارآفرینان است که به امنیت، عدالت، رفاه و بازدارندگی منتهی می‌شود و لازم است افراد هوشمند و دلسوز گرد هم آیند، راه‌های تقویت کشور را شناسایی و پیگیر اجرای آن شوند؛ جز این راهی وجود ندارد و وقتی طرف مقابل ایران قوی را ببیند، تهدید هم نخواهد کرد.

