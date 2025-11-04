خبرگزاری کار ایران
قادری در صحن علنی:

برای ایجاد رشد اقتصادی راهی جز تسهیل فضای کسب‌وکار نداریم

برای ایجاد رشد اقتصادی راهی جز تسهیل فضای کسب‌وکار نداریم
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون تسهیلی صدور مجوزها را موجب روغن کاری چرخ اقتصاد عنوان کرد و گفت: برای ایجاد رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، راهی جز تسهیل فضای کسب‌وکار نداریم و وزارت اقتصاد باید مسئولیت سنگین خود را به درستی انجام دهد.

به گزارش ایلنا، جعفر قادری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اشاره به رتبه پایین ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار، گفت: رتبه ما در شروع کسب‌وکار ۱۷۸ از ۱۹۵ کشور است و در شاخص سهولت فضای کسب‌وکار ۱۲۷ است؛ اگر بخواهیم فضای رقابتی ایجاد کنیم، چاره‌ای جز تسهیل صدور مجوزها نداریم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود:  قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مورد تأکید رهبر انقلاب است و به منزله «روغن‌کاری چرخ اقتصاد» تلقی می‌شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد وزارت اقتصاد هنوز بستر لازم برای اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام فراهم نکرده است و دستگاه‌های اجرایی بسیاری، از جمله سازمان برنامه و بودجه و قوه قضائیه، به سامانه ملی مجوزها متصل نیستند یا اتصالشان صوری است.

قادری با اشاره به مشکلات کسب‌وکارهای تأییدمحور مانند پروانه‌های ساختمانی گفت: زمان صدور مجوز باید کاملاً مشخص شود و متقاضی نباید معطل بماند.

وی همچنین بر ضرورت ورود وزارت اقتصاد به موضوع انحصارات و اصلاح رویه‌های اجرایی در سازمان ثبت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تأکید کرد و از وزیر اقتصاد خواست تا از قدرت رسانه برای اطلاع‌رسانی و فشار به دستگاه‌های متخلف استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان اظهار داشت: برای ایجاد رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، راهی جز تسهیل فضای کسب‌وکار نداریم و وزارت اقتصاد باید مسئولیت سنگین خود را به درستی انجام دهد.

