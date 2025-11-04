به گزارش ایلنا، جعفر قادری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اشاره به رتبه پایین ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار، گفت: رتبه ما در شروع کسب‌وکار ۱۷۸ از ۱۹۵ کشور است و در شاخص سهولت فضای کسب‌وکار ۱۲۷ است؛ اگر بخواهیم فضای رقابتی ایجاد کنیم، چاره‌ای جز تسهیل صدور مجوزها نداریم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مورد تأکید رهبر انقلاب است و به منزله «روغن‌کاری چرخ اقتصاد» تلقی می‌شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد وزارت اقتصاد هنوز بستر لازم برای اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام فراهم نکرده است و دستگاه‌های اجرایی بسیاری، از جمله سازمان برنامه و بودجه و قوه قضائیه، به سامانه ملی مجوزها متصل نیستند یا اتصالشان صوری است.

قادری با اشاره به مشکلات کسب‌وکارهای تأییدمحور مانند پروانه‌های ساختمانی گفت: زمان صدور مجوز باید کاملاً مشخص شود و متقاضی نباید معطل بماند.

وی همچنین بر ضرورت ورود وزارت اقتصاد به موضوع انحصارات و اصلاح رویه‌های اجرایی در سازمان ثبت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تأکید کرد و از وزیر اقتصاد خواست تا از قدرت رسانه برای اطلاع‌رسانی و فشار به دستگاه‌های متخلف استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان اظهار داشت: برای ایجاد رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، راهی جز تسهیل فضای کسب‌وکار نداریم و وزارت اقتصاد باید مسئولیت سنگین خود را به درستی انجام دهد.

