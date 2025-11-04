اعلام وصول سوال ملی نماینده تهران از وزیر اقتصاد

به گزارش ایلنا، رضا جباری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول را به شرح زیر قرائت کرد.

اعلام وصول سوال ملی حسین صمصامی نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره عدم اجرای صحیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

طرح اصلاح ماده ۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

