خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جباری قرائت کرد:

اعلام وصول سوال ملی نماینده تهران از وزیر اقتصاد

اعلام وصول سوال ملی نماینده تهران از وزیر اقتصاد
کد خبر : 1709293
لینک کوتاه کپی شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس سوال ملی حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس از وزیر اقتصاد و امور دارایی را اعلام وصول کرد.

به گزارش ایلنا، رضا جباری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول را به شرح زیر قرائت کرد.

اعلام وصول سوال ملی حسین صمصامی نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره عدم اجرای صحیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

طرح اصلاح ماده ۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ