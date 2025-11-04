لاهوتی در صحن علنی:
بخشینگری دستگاهها مانع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بخشینگری دستگاههای دولتی سبب آسیب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شده است.
به گزارش ایلنا، مهرداد بائوج لاهوتی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بررسی روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: متاسفانه باید اذعان کرد صدور مجوزها همچنان بر اساس ساختار سنتی دستگاهها انجام میشود و این در حالیست که ما باید از این مسیر خارج شویم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در این میان بخشینگری دستگاههای دولتی نیز یکی از آسیبها در این زمینه است؛ متاسفانه دستگاهها منافع خودشان را لحاظ میکنند.
وی افزود: بر اساس آمارهای ارائه شده، رتبه کسب و کار کشورمان از میان ۱۹۵ کشور در دنیا، در مرتبه ۱۷۸ قرار دارد که امری نگران کننده است. ما باید بیدار و هوشیار شویم.
لاهوتی ادامه داد: متاسفانه بخش خصوصی همچنان به عنوان یک عامل مهم در اقتصاد کشور ایفای نقش نمیکند و این در حالیست که بر اساس قانون اساسی، اقتصاد کشورمان به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بر همین اساس تعاونیها باید ۲۵ درصد از سهم اقتصاد را به خودشان اختصاص میدادند اما اکنون بخش خصوصی و بخش تعاونیها، فقط ۲۰ درصد ایفای نقش میکنند و ۸۰ درصد در دست دولتیها و حاکمیت است.
وی بیان کرد: همچنان حدود ۴۷۲۳ مجوز در درگاه مجوزها باقی مانده است که باید در این راستا اقدامات لازم انجام شود.