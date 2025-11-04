خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاهوتی در صحن علنی:

بخشی‌نگری دستگاه‌ها مانع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

بخشی‌نگری دستگاه‌ها مانع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
کد خبر : 1709291
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بخشی‌نگری دستگاه‌های دولتی سبب آسیب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شده است.

به گزارش ایلنا، مهرداد بائوج لاهوتی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بررسی روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: متاسفانه باید اذعان کرد صدور مجوزها همچنان بر اساس ساختار سنتی دستگاه‌ها انجام می‌شود و این در حالیست که ما باید از این مسیر خارج شویم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در این میان بخشی‌نگری دستگاه‌های دولتی نیز یکی از آسیب‌ها در این زمینه است؛ متاسفانه دستگاه‌ها منافع خودشان را لحاظ می‌کنند.

وی افزود: بر اساس آمارهای ارائه شده، رتبه کسب و کار کشورمان از میان ۱۹۵ کشور در دنیا، در مرتبه ۱۷۸ قرار دارد که امری نگران کننده است. ما باید بیدار و هوشیار شویم.

لاهوتی ادامه داد: متاسفانه بخش خصوصی همچنان به عنوان یک عامل مهم در اقتصاد کشور ایفای نقش نمی‌کند و این در حالیست که بر اساس قانون اساسی، اقتصاد کشورمان به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بر همین اساس تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از سهم اقتصاد را به خودشان اختصاص می‌دادند اما اکنون بخش خصوصی و بخش تعاونی‌ها، فقط ۲۰ درصد ایفای نقش می‌کنند و ۸۰ درصد در دست دولتی‌ها و حاکمیت است.

وی بیان کرد: همچنان حدود ۴۷۲۳ مجوز در درگاه مجوزها باقی مانده است که باید در این راستا اقدامات لازم انجام شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ