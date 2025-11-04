به گزارش ایلنا، محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس در گفت‌و‌گویی درباره لفاظی‌های مقامات آمریکایی مبنی بر محدودسازی توان موشکی ایران اظهار داشت: قدرت موشکی ایران یکی از بازو‌ها و مؤلفه‌های اقتدار ایران است و ایران هیچ‌گاه از این مؤلفه قدرت صرف‌نظر نخواهد کرد.

سرلشکر رضایی در پاسخ به این سوال که برد موشک‌های ایران امروز چقدر است؟ گفت: برد موشک‌های ایران را از اسرائیل بپرسید.

