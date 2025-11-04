با حضور روسای قوای مجریه و مقننه، جمعی از اعضای کابینه و استانداران مرزی صورت گرفت؛
برگزاری نشست بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی استانهای مرزی
عصر روز، دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۴۰۴، نشستی تخصصی و راهبردی با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور، دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و با مشارکت استانداران ۱۶ استان مرزی کشور به منظور بررسی راهکارهای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی استانهای مرزی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این جلسه که رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز در آن حضور داشتند، با هدف بررسی راهکارهای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی مرزها، رفع موانع اجرایی و حقوقی، تقویت همکاریهای منطقهای با کشورهای همسایه و تأمین پایدار کالاهای اساسی تشکیل شد.